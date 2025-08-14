Eliana Guercio habló sobre lo que le pasó en el rostro.

Eliana Guercio comentó en sus redes sociales cómo se encuentra tras realizarse una intervención estética en su rostro que no obtuvo el resultado deseado. La panelista de ciclos como A la Barbarossa y Gran Hermano en Telefe dio a conocer que está bien de salud pero tuvo consecuencias inesperadas tras el tratamiento.

La esposa del arquero Sergio Romero contó que llevará el caso a la Justicia y se mostró muy molesta por lo que le hicieron. "Les voy a ir contando y mostrando lo que me sucedió a mí. Pero antes les advierto: no vayan a esteticistas que ven en redes sin tener recomendación de confianza o investigar cómo procede la profesional", comentó Eliana Guercio.

"Ya les voy a contar. Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi. Por favor se los pido: investiguen antes de tocarse con cualquiera. Las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas. Ni en los seguidores, yo entré por ahí. Me dijeron a todo que si, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso", relató Guercio. Y agregó: "No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético. Yo no lo hice. Pero hay gente que lo hace".

Guercio dejó en claro que está bien de salud y cerró: "Gracias a todos los que se preocupan. Solamente quiero evitar que alguien más pase un mal momento como el que me tocó vivir a mí. Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud. Gracias a Dios, solo es estético, por ahora".

Marina Calabró fue quien habló de lo que se hizo Eliana: "Se hizo un tratamiento con láser que se llama CO2, que es potente y regenera de adentro hacia afuera. A partir de la aplicación se hacen costras, luego se caen y te deja la piel lozano. Es no invasivo, pero el láser requiere sus cuidados. Hace 10 años se hizo este tratamiento con una médica, le fue espectacular, y ahora intentó ubicarla para repetir el tratamiento, pero no la encontró. Entonces buscó en las redes y contactó a otra profesional que tenía referencias de famosos y seguidores, y confió".

Sorpresa por lo que contó Eliana Guercio en el verano

"El 14 de marzo arranco a estudiar para ser una cocinera profesional en el IAG. Me anoté, y si bien hay online, yo voy a ir presencial a las clases. Ya me mandaron todo lo que tengo que estudiar", comentó Guercio en A la Barbarossa. Y sumó: "Me anoté en la carrera de profesional gastronómico y estoy feliz".