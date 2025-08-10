Se supo cómo son los castings de La Voz Argentina.

La Voz Argentina tiene una etapa de preselección antes de las audiciones a ciegas, la primera etapa que sale al aire en Telefe. Una de las cantantes que trabajan en los castings del reality show dio a conocer cuáles son las exigencias en esa instancia.

Virginia Modica es la cantante que fue parte de la preselección de participantes de La Voz Argentina y dialogó con ese proceso con Sofi Martínez y Santi Talledo en el streaming del programa de Telefe. "Lo básico es la afinación. También que puedan cantar a capella y un poco la presencia artística: cómo se para, cómo camina", comenzó su descargo la experta en canto.

"Cómo se adapta si le pedís otro tema, en otro tono, Un poco jugamos ese juego pero es bravo", agregó Modica sobre el proceso de selección de los castings de La Voz Argentina. Y siguió: "Es muy general. Pasan, se presentan, yo los miro, dicen qué van a cantar, cantan y en un momento me toca decirles 'Gracias' o '¿No tenés otra canción?'. Por ahí tenés dudas y decís 'esta persona se está equivocando de canción' y le tirás una soga".

Soledad Pastorutti se emocionó en La Voz Argentina

La artista se expresó después de la presentación de dos miembros de su equipo de edad avanzada y se emocionó en vivo. "Quiero decir que respeto y valoro mucho a mis mayores, yo aprendo hasta el día de hoy de mis mayores. La sociedad perdió el respeto por los mayores, y yo la sigo manteniendo con mucha firmeza. Ustedes vinieron a demostrarnos que letras como estas solamente las pueden personas que han sabido vivir y han tenido golpes en la vida. Eso es lo que pasó esta noche. Quiero agradecerles de corazón esta lección de vida que tanto hace falta a la sociedad toda", comentó Soledad Pastorutti en su descargo.

