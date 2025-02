Eliana Guercio se aleja de la televisión con el anuncio menos pensado: "Tengo".

Eliana Guercio tuvo un increíble 2024 como una de las participantes del reality Bake Off Famosos, en Telefe, llegando a instancias de definiciones y conquistando a los jurados y a la audiencia con sus recetas. Al parecer, la imagen positiva de la panelista que muchos conocieron gracias a la competencia de pastelería se ampliará de acuerdo a un reciente anuncio que sorprendió a todos.

En la actualidad, Eliana Guercio se desempeña como panelista en el ciclo A la Barbarossa y en el reality Gran Hermano, y durante una emisión del magazine de Georgina Barbarossa reveló que empezará a estudiar una carrera, más allá de la televisión: “El 14 de marzo arranco a estudiar para ser una cocinera profesional en el IAG. Me anoté, y si bien hay online, yo voy a ir presencial a las clases. Ya me mandaron todo lo que tengo que estudiar”.

“Me anoté en la carrera de profesional gastronómico y estoy feliz”, sumó Eliana Guercio ante sus compañeros de equipo. En ese momento, la periodista Nancy Pazos celebró a la esposa del arquero Sergio "Chiquito" Romero y remarcó: “Una nueva salida laboral para Eliana”. “Voy a ir a la escuela los miércoles y los viernes de 10 a 14 y me encanta. Te digo más: me anoté en el curso porque quiero aprender a cocinar un buen asado para los otros", cerró Eliana.

Eliana Guercio y el peor momento de su relación con Sergio "Chiquito" Romero: "Yo me fui"

Este martes, Eliana Guercio sorprendió a toda la farándula al revelar el momento más duro de su relación con Sergio Romero, con quien está desde hace más de 15 años y tiene cuatro hijos en común. Actualmente, ambos se encuentran viviendo en Argentina tras varios años en el exterior.

Fue durante una entrevista con La Nación que la panelista de Gran Hermano habló de los comienzos de su vínculo con el arquero: "Yo tuve mucha suerte. Cuando me caso, me voy a vivir a Holanda. En Holanda no concentran, entonces los primeros cuatro años fue una vida normal porque a la 1.30 Sergio ya estaba en mi casa. Y el día que tenía que ir a jugar el partido, lo acompañaba hasta la cancha, lo dejaba, me volvía a mi casa a arreglarme. Iba a ver el partido y después nos volvíamos juntos", comenzó relatando.

Luego, la mediática contó algunos de los pasatiempos que disfruta con su pareja. "Y Sergio es pisciano, así que es igual que yo. Nos gusta hacer cosas en la casa, cortar el pasto, cambiar los muebles de lugar. Sergio es un arquitecto frustrado, es un decorador de interiores frustrado porque hace cosas divinas y disfruta mucho de la casa. Y a mí me vino bárbaro".

Sin embargo, Eliana Guercio tuvo que resignar algunas cosas de su vida para poder acompañar la carrera del arquero. "Yo me fui y dejé el trabajo, no hice una nota más ni una foto en pelotas, pero fue por el respeto que él le tenía a la Selección. Tenía que bajar el perfil porque sabía lo importante que era para él. Creo que se hubiese sentido horrible, así que evité todo eso, evité cualquier tipo de inconveniente que le pueda generar en su ámbito".

Por último, Guercio se refirió a la existencia de conflictos dentro de su matrimonio y detalló cuáles fueron los peores momentos que vivió dentro de la pareja: "No, separados no. Me muero. No podría estar separada de él. Hemos tenido algunas pequeñas crisis en cuanto a las diferencias en la crianza de las nenas más grandes. Hemos tenido discusiones como cualquier pareja. Te levantaste de mal humor, te parece que te contestó mal, pero en realidad la que está mal sos vos. Pero no nos permitimos hacernos daño", concluyó con total sinceridad.