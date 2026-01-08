Escala el conflicto en las empresas que despidieron trabajadores: las nuevas medidas de fuerza que tomarán

En medio de una fuerte crisis económica y una recesión que pega de lleno en el entramado industrial del país, dos empresas del conurbano se encuentran en diferentes conflictos con sus trabajadores tras haber enviado telegramas de despedido y anunciado el cierre de una de las sucursales que posee.

En el caso de Quilmes está radicada la empresa Sealed Air, que entre el 30 y el 31 de diciembre de 2025 envió 65 telegramas de despido. El conflicto con los trabajadores escaló y, este jueves a las 13 horas, realizarán una nueva asamblea en las inmediaciones de la compañía para endurecer las medidas de fuerzas que tomarán.

En diálogo con El Destape, el delegado de los trabajadores Pablo Senlle contó que "el miércoles a la noche y hoy (jueves) a la mañana desde la empresa depositaron las indemnizaciones a los 65 despedidos, lo que muestra la no voluntad de diálogo".

Bajo la premisa de “optimizar los recursos”, y de “mejorar los números de rentabilidad comparándose con Brasil y México”, la compañía envió 65 telegramas a fines de diciembre. Varios de los trabajadores que recibieron el comunicado de despido posee "lesiones graves y físicas que se produjeron mientras trabajaban en la empresa", contó el delegado y agregó que "también lo recibieron trabajadores con hijos con discapacidad”.

Sealed Air funciona las 24 horas los 7 días a la semana en 4 sectores. Fabrica packaging de la industria alimenticia, es decir, realiza bolsas de envasados de quesos y bolsas para envasar al vacío carne de exportación.

Nueva audiencia conciliatoria

La empresa Gepsa Pet Foods de Grupo Pilar S.A., una de los principales fabricantes de alimentos balanceados para mascotas, dejó en la calle a 80 trabajadores. La compañía, que posee diferentes sedes en la Argentina, anunció el cierre de la sede en Pilar por lo que reina la incertidumbre entre los empleados.

Según informaron desde el gobierno bonaerense, el próximo jueves 15 de enero "habrá una audiencia conciliatoria" entre los ministerios de Trabajo; Producción, la empresa Gepsa Pet Foods y el gremio de Molineros (UOMA). La compañía fabricaba alimentos balanceados para mascotas, sobre todo perros y gatos.

En octubre del año pasado, la fábrica planteó que “había tenido una baja en las ventas del 30%”, por lo que, en pos de mantener los puestos de trabajo, propuso hacer una “reducción de la jornada laboral”. Los operarios aceptaron y pasaron a trabajar sólo 4 días a la semana, indicaron voceros gremiales.

Cuando parecía que la crisis había terminado, la empresa comenzó a atrasarse con el pago de sueldos. En diciembre, volvieron a trabajar al ritmo normal, pero la compañía “licenció a casi todo el personal por vacaciones a partir del 22 de diciembre”. Un trabajador con 18 años en la empresa contó que “diez días antes nos dicen que no vamos a cobrar las vacaciones y del medio aguinaldo pagaron sólo 200.000 pesos el 18 de diciembre”.