Preocupa el presente del Pity Martínez tras quedar libre de River

Sus reiteradas lesiones provocaron que Gallardo lo borre de River

Uno de los jugadores que se marchó con el cambio de temporada es Gonzalo "Pity" Martínez, debido a que River Plate tomó la decisión de no renovarle el contrato. Esto provocó que se encuentre con el pase en su poder y se desate un particular presente deportivo que enciende varias alarmas.

Lo primero a señalar es que se trató de una decisión de Marcelo Gallardo que desde su regreso al Millonario notó que el volante no reunía las condiciones físicas necesarias para ganarse un puesto dentro del once titular. Mientras que las estadísticas exponían que había sufrido dos roturas de ligamentos cruzados y que no lograba sumar 90 minutos desde la temporada 2022. Esto último es algo más que preocupante.

El volante no completa un partido desde la temporada 2022

Por ende, la decisión de dejar libre al "Pity" Martínez puede decirse que se trató de algo razonable por parte de River porque no podía contarlo como una alternativa verdadera. Una consideración que también está presente en los demás equipos, debido a que pasan los días y el jugador se mantiene alejado de los campos de juego. Un detalle no menor en la semana que los clubes del fútbol argentino regresaron a las prácticas para afrontar la pretemporada.

De hecho, el perfil del jugador en las redes sociales expone que se encuentra disfrutando de sus vacaciones mientras su representante logra encontrarle una propuesta. Se había mencionado la posibilidad de que regrese a Huracán, pero se trató de rumor que con el paso de los días fue perdiendo bastante fuerza y casi que se encuentra esfumado.

Mientras que los demás jugadores que se marcharon en libertad ya se encuentra con clubes. Esto es producto de que Milton Casco es nuevo refuerzo de Atlético Nacional, Enzo Pérez se sumará a Argentinos Juniors, Nacho Fernández regresará a Gimnasia de La Plata y Miguel Borja después de coquetear con Boca se sumó al plantel del Cruz Azul de México.

¿Otro campeón de Madrid que se puede ir de River?

En la tarde del martes, se conoció que River recibió de manera formal un ofrecimiento por parte del Genoa de Italia para quedarse con la ficha de Lucas Martínez Quarta. Un jugador que regresó hace menos de un año después de su paso por la Fiorentina y que es del gusto de Gallardo.

La propuesta que llegó a las oficinas del Estadio Monumental expone que se trata de un préstamo por una temporada que dispone de una opción de compra. Los trascendidos señalan que no habría chances de que la negociación se lleve a cabo porque no se trata de un jugador que el "Millonario" quiera desprenderse en este mercado de pases. De hecho, el "Muñeco" colocó como transferibles a Paulo Díaz y Sebastián Boselli que fueron notificados de que busquen oferta y que en caso de ser beneficiosas serán aceptadas para que puedan partir.