Grilla del Festival Jesús María: quiénes tocan este jueves 8 de enero

La 60º edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María tendrá su noche previa este jueves 8 de enero y Córdoba se volverá una fiesta. Como cada año, el evento se realizará el Anfiteatro José Hernández y habrá reconocidos artistas de la música popular argentina. Conocé la grilla de quienes tocan en la noche de apertura.

El Festival Jesús María comienza este jueves y ofrecerá una jornada de puro folklore y música popular. Quiénes asistan en la primera fecha del evento podrán disfrutar de una grilla de grandes y reconocidos artistas argentinos:

Jairo

Destino San Javier

Los Nombradores del Alba

Damián Córdoba

Nati Pastorutti

Decime Chango

Bien Argentino

El Festival Jesús María abrirá sus puertas a las 18 horas y comenzará a las 19 hs

¿A qué hora abren las puertas del Festival Jesús María?

Como ocurre habitualmente el Festival de Jesús María 2026 comenzará a las 19:00 hs. Sin embargo, las puertas al público abrirán alrededor de las 18 hs para que las personas puedan empezar a ingresar al predio. En concreto, los espectáculos centrales con los artistas más destacados empezarán a la noche por lo que habrá que ingresar con tranquilidad. La transmisión para quienes quieran verlo online comenzará mucho después, aunque estará disponible para todos en las redes sociales oficiales del Festival de Jesús María.

Los horarios claves del festival de doma y folklore son los siguientes:

Apertura puertas del Anfiteatro: 18:00 hs.

Inicio del espectáculo y transmisión online: 19:00 hs.

Inicio transmisión TV: 22:00 hs.

Fin del festival: 05:00 hs.

Qué objetos no se pueden ingresar al predio

Si bien en el lugar habrá puestos gastronómicos y de hidratación, durante el Festival Jesús María se puede ingresar al Anfiteatro José Hernández con los siguientes objetos:

Comida y bebida

Conservadora con ticket (capacidad de hasta 30 litros)

Equipo de mate

Botellas de plástico

Está permitio ingresar con una heladera de 30 litros al Festival Jesús María

Sin embargo, los siguientes objetos están prohibidos: