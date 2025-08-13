Una figura de Telefe se fue a El Trece para ser participante de Cuestión de Peso.

Un conocido ex participante de Gran Hermano sorprendió a todos al sumarse como nuevo integrante del programa Cuestión de Peso (eltrece), donde confesó sus curiosos hábitos y antojos. Entre ellos, reveló que toma un litro de leche todos los días: “Si no me como unas palmeritas y un vaso de leche, no concilio el sueño”, contó al conductor Mario Massaccesi.

Se trata de Ariel Ansaldo, más conocido como Big Ari, quien confesó su fanatismo por los lácteos: “Amo la leche en todas sus formas, en todos sus derivados. Me gusta mucho el queso… Tomo a la noche porque me hace bien. La leche me da vida, bienestar. La tomo fría, así, de la heladera”. Entre risas, Sergio Verón lo comparó con un ternero, y Massaccesi bromeó: “Sos nuestro Cristian Castro, te vamos a dar la mamadera”.

Luego, con total sinceridad, el exhermanito recordó su infancia: “La mamadera la tomé hasta los 12 años. En nuestra época, la leche era vida, era bienestar”. También se mostró reflexivo respecto a su presente físico: “Yo era hermoso, como Brad Pitt… Ahora también lo soy, pero un par de cambios hubo, unos 20 o 30 kilitos de más”.

Así era Ariel Ansaldo, "Big Ari", en su juventud.

Por otro lado, Ariel confesó que su mayor debilidad son las harinas: “Lo que me pierde a mí son la pizzas, una crocante de muzzarella, una fugazzetta rellena. Mi sobrepeso, mi obesidad, va por ser harinero”. Con determinación, afirmó su objetivo: “Llegó el momento de enfrentar un gran cambio y sacrificio, de salir de mi zona de confort. Quiero mejorar mi cuerpo, mi salud y, por qué no, mi vida… Mi meta es llegar a diciembre muchísimo mejor”. Su peso inicial al ingresar al programa fue de 149,400 kg, y desde el primer momento dejó claro que está dispuesto a transformar su vida con esfuerzo y constancia.

Así fue el paso de Big Ari por Gran Hermano

Durante su paso por Gran Hermano, Big Ari se destacó por su carisma y su presencia imponente frente a las cámaras. Su físico y su simpatía lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del público, generando momentos memorables dentro de la casa. No solo se destacó por su atractivo, sino también por su personalidad abierta y directa, que lo llevó a protagonizar discusiones, alianzas y amistades intensas con otros participantes. Sus intervenciones eran siempre comentadas, y su estilo particular de expresarse lo hacía único. Aunque ya habían pasado varios años desde esa experiencia, quedó en la memoria colectiva como uno de los participantes más recordados del reality.