Viviana Canosa y una grave denuncia contra Antonio Laje: “Lo vi yo"

Viviana Canosa fue durísima contra Antonio Laje desde su programa de stream.

Tras la derrota de La Libertad Avanza frente a Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses, Antonio Laje lanzó un duro análisis en Otra mañana (A24) y calificó como “patético” al 47,28% de los votantes que apoyaron al peronismo. Sus palabras no pasaron desapercibidas y derivaron en una explosiva respuesta de Viviana Canosa.

“Entonces, ni una queja más. Es patético, se sigue eligiendo lo mismo que sigue destruyendo la provincia hace 40 años. Hay un sector de la Argentina que quiere esto, es parte de haber roto la cabeza de la gente. No se quejen más cuando tengan inseguridad, cuando no haya policías, cuando te maten, porque acaban de votar. Era la elección para mandarle un mensaje al gobernador que está haciendo una gestión espantosa”, señaló Laje en su editorial.

Molesta con el discurso del periodista, Canosa lo fulminó desde su programa El bulo de Viviana (Carnaval Stream). “Antonio, patético sos vos. Patético es acosar a conductoras y a productoras de televisión. Eso, Antonio, te juro que es patético. Acosar mujeres, tratar mal a mujeres en televisión… Lo vi yo, me lo contaron, tengo los testimonios y he hablado porque laburé ahí”, disparó.

Las fuertes acusaciones de Viviana Canosa contra Antonio Laje

La conductora recordó que en 2021 Laje fue denunciado por presunto maltrato laboral por varias de sus compañeras de América TV, y que incluso el INADI concluyó que el periodista “tuvo conductas violentas, cínicas y perversas”. “Vos acosás minas... Sé ahora que tu mujer te echó de tu casa. Pero eso es patético, Antonio, no que la gente en democracia vote a quien quiera”, agregó.

Canosa también cuestionó el tono de Laje al dirigirse a los votantes. “El tipo dice ‘no vengan a decir que te mataron a tu hermano en la provincia, porque jodete, porque votaste mal’. Si este gobierno tampoco les mejora nada con Patricia Bullrich”, sostuvo. Y cerró con un fuerte reproche al periodismo: “Una cosa es que se enoje Milei porque perdió con su gobierno, pero que el periodismo se enoje con la gente por lo que votó me parece delirante”.