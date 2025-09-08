El periodista Antonio Laje no pudo ocultar su enojo y estalló contra los bonaerenses por no votar a La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del domingo 7 de septiembre. El repudiable mensaje.
"Me parece patético esto", comenzó Laje. "Es lo que se votó, pero me parece patético. Sobre todo en una provincia que está estallada", continuó en el programa que conduce en A24, y concluyó: "No se quejen más cuando tengas inseguridad, cuando no hay policías, cuando te maten, porque acaban de votar (sic)".