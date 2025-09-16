Toyota renueva el Corolla para el 2026.

El Toyota Corolla, un clásico indiscutido dentro de los sedanes medianos, se prepara para una actualización que refrescará su imagen sin cambiar de generación. Esta nueva versión busca mantener al modelo competitivo en un segmento cada vez más exigente y renovado.

La confirmación llegó a través de imágenes oficiales de homologación divulgadas por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, donde el vehículo figura registrado como Corolla Allion. Esta generación, la duodécima en la historia del Corolla, lleva ya seis años en el mercado.

Aunque en 2025 el modelo tuvo una actualización en Brasil, Toyota consideró que era necesario un rediseño para mantener la frescura estética y alinearse con su nueva identidad visual, pero manteniendo algunas de las características que hicieron que sea uno de los autos más solicitados del mercado en los últimos años.

Las características del nuevo Toyota Corolla

En ese sentido, el cambio más marcado aparece en el frente, que ahora toma como referencia al Prius y también al renovado RAV4. Los faros delanteros se dividen en dos sectores: en la parte superior, un contorno en forma de “C” con una franja LED, mientras que las luces principales se sitúan en los extremos del paragolpes, rodeadas por detalles en negro que aportan un aire más agresivo y moderno.

Además, la parte inferior presenta una parrilla oscura con líneas horizontales y un spoiler más pronunciado, reforzando el estilo deportivo que Toyota busca imprimir en esta renovación. En los laterales, los cambios son más sutiles y se limitan a un nuevo diseño de llantas de aleación.

En la parte trasera, la novedad más visible es una franja iluminada que conecta las ópticas, lo que moderniza notablemente la vista trasera sin modificar el diseño del paragolpes. Por ahora, no se han revelado imágenes del interior, lo que genera expectativas sobre si Toyota mantendrá el tablero actual o adoptará un diseño más moderno como el del RAV4, con líneas rectas y una pantalla multimedia de mayor tamaño.

En cuanto a la mecánica, no habrá novedades, ya que el nuevo modelo de Corolla seguirá ofreciendo el sistema híbrido 1.8 con 98 caballos de potencia y el motor a gasolina 2.0 de 171 caballos, con batería de níquel-cobalto-manganeso en el caso del híbrido.

Este restyling que lleva adelante la empresa busca prolongar la vida comercial del Toyota Corolla y sostener su vigencia frente a una competencia que no para de renovarse con propuestas frescas y tecnológicas.