Honda renovó un icónico modelo: cuándo llega a Argentina y cuánto costará

Honda renovó uno de sus icónicos modelos.

El Honda HR-V, uno de los SUV compactos más buscados en los últimos años, acaba de recibir una actualización que ya está disponible en Argentina. Este rediseño corresponde a la tercera generación, que comenzó su producción en 2023 en la planta brasileña de Itirapina, en San Pablo, donde también se fabrican los modelos City y WR-V.

Conservando su plataforma compartida con el Honda City, el HR-V renovado mantiene las mismas dimensiones que su versión anterior, lo que lo posiciona como uno de los SUV compactos más espaciosos del mercado local. Además, continúa ofreciendo dos versiones: la LX y la EXL, con precios de $44.990.000 y $50.235.000 respectivamente, situándose entre los más caros del segmento.

En el corazón del vehículo, no hay cambios: sigue equipado con el motor naftero 1.5 litros que entrega 121 caballos de fuerza y un torque de 145 Nm, acoplado a una transmisión automática CVT. Esta combinación asegura un rendimiento eficiente y confiable, una de las características que más valoran sus usuarios.

Los cambios del Honda HR-V

Las novedades más visibles están en el interior y en el equipamiento tecnológico. El interior se renovó con un enfoque más funcional, mejorando la ergonomía y la consola central. Ahora incluye puertos USB-C y un cargador inalámbrico para el acompañante, sumado a una pantalla multimedia táctil de 8 pulgadas que incorpora una cámara de marcha atrás actualizada.

En cuanto a equipamiento, la versión LX sorprende con detalles como el cargador por inducción, sistema de acceso inteligente que bloquea y desbloquea las puertas automáticamente al detectar la llave, dos tweeters delanteros, llantas de aleación diamantadas de 17 pulgadas, y una parrilla con detalles en negro piano.

Por su parte, la versión tope de gama EXL suma comodidades premium como asientos de cuero, faros antiniebla LED, sensores traseros y múltiples asistencias a la conducción (ADAS). Además, incorpora sensor de lluvia, aire acondicionado bi-zona, sensores delanteros y un tablero digital de 7 pulgadas, una mejora notable respecto al modelo previo con pantalla de 4,2 pulgadas.

La garantía que ofrece Honda para el HR-V es de 3 años o 100.000 km, lo que se cumpla primero. En cuanto a colores, la gama incluye blanco, gris y plata para ambas versiones, mientras que la EXL agrega opciones en gris oscuro, azul y rojo.

Con estas mejoras estéticas y tecnológicas, el Honda HR-V 2023 busca mantenerse competitivo en el segmento de SUV compactos, que cada vez exige más en diseño y funcionalidad.