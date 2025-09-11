Fiat actualizó dos de sus mejores modelos: ¿qué novedades traen y cuánto cuestan en Argentina?

Fiat renovó dos de sus más importantes modelos.

Fiat presentó las últimas actualizaciones para sus modelos Pulse y Fastback, dos opciones compactas que se destacan por ofrecer una excelente relación entre precio y equipamiento. Ambos vehículos llegan importados desde Brasil y suman cambios estéticos, mejoras en tecnología y equipamiento.

El Fiat Pulse se posiciona como uno de los crossover más accesibles del mercado local. Además, en septiembre registró un aumento mínimo del 0,5%, manteniéndose entre los 10 modelos más económicos de su segmento. La gama comienza en $32.833.000, lo que refuerza su atractivo para quienes buscan un vehículo moderno y accesible.

Los cambios más evidentes se notan en la trompa, que ahora incluye una parrilla con barras verticales y un paragolpes renovado con apliques laterales diferenciados según la versión. Los guardabarros cuentan con protectores rediseñados y molduras aerodinámicas, mientras que las llantas de aleación de 16" de la versión Audace también recibieron un nuevo diseño.

Una novedad importante es el Fiat Pulse Abarth, que suma techo panorámico (en la versión Impetus) y faros antiniebla. En el interior, el Drive 1.3 luce una ambientación oscurecida que también adoptó la Audace con un nuevo tejido, mientras que el Impetus incorporó paneles de puertas revestidos en cuero.

En seguridad, el Pulse mantiene el paquete de asistencias ADAS, que incluye frenado automático de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y cambio automático entre luces altas y bajas, garantizando protección y comodidad a sus ocupantes. Conserva motores nafteros 1.3 litros de 99 CV, con opciones de caja manual de cinco marchas o automática CVT; y el 1.0 turbo de 120 CV con caja CVT. La versión deportiva Pulse Abarth equipa un motor Turbo 270 (1.3 de 175 CV) con caja automática de 6 marchas, y presenta un frente renovado con la inscripción "Abarth" y el escorpión reubicado.

Los precios oficiales para el Fiat Pulse quedan así: Pulse Drive 1.3 MT5: $32.833.000; Pulse Drive 1.3 CVT: $34.198.000; Pulse Audace 1.0T CVT: $36.954.000; Pulse Impetus 1.0T CVT: $38.229.000; Pulse Abarth Turbo 270 AT6: $40.093.000.

El Fastback también recibió importantes mejoras

Por su parte, el Fastback es un SUV con un diseño tipo cupé que combina un look deportivo con un amplio espacio interior y una generosa capacidad de baúl, ideal para quienes priorizan estilo y funcionalidad.

Las mejoras son similares a las del Pulse, con un frontal renovado que incorpora nuevo paragolpes, parrilla y faros antiniebla LED. Las llantas de 18" en negro brillante con aros calados aportan un estilo más agresivo y moderno.

Para mejorar el confort y la seguridad, suma techo solar panorámico y alerta de ángulo ciego. La versión deportiva Abarth del Fastback también recibió un rediseño en la trompa y nuevas llantas de 18 pulgadas en negro brillante. En el interior, las butacas deportivas se renovaron con el nombre Abarth bordado junto al escorpión y costuras rojas que refuerzan su carácter deportivo.

En equipamiento, el Fastback incluye el paquete de asistencias con frenado automático de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y cambio automático de luces, además de airbags frontales y laterales delanteros, cargador por inducción, panel digital completo y sistema multimedia de hasta 10,1" con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Los precios del Fiat Fastback quedan fijados en: Fastback Turbo 270 AT: $40.653.000 y el Fastback Abarth Turbo 270 AT6: $44.625.000.