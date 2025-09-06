Mejor que la Hilux: salieron los primeros bocetos de la Ford Ranger 2026 y así es la camioneta

Cómo será la Ford Ranger 2026.

Ford reveló los primeros bocetos de la camioneta Ranger Super Duty 2026, una inédita versión de la icónica pickup mediana. El diseño luce más robusto y moderno, con una parrilla prominente y líneas musculosas que anticipan una silueta fuerte y preparada para los entornos más exigentes convirtiéndose en una de las apuestas de la marca en el mercado automotriz.

Capacidad inédita en su categoría

Desarrollada en Australia e inspirada en requerimientos reales de trabajo pesado, esta versión reescribe los límites del segmento. Logra una capacidad de remolque frenado de hasta 4.500 kg, un peso máximo (GVM) de 4.500 kg y una masa combinada (GCM) de 8.000 kg, cifras nada comunes en pickups medianas.

Mecanismos para una jornada intensa

Construido sobre un chasis más fuerte, incorpora tornillería de ocho pernos, ejes reforzados, suspensión elevada y neumáticos todoterreno de 33". Su parrilla reconfigurada, capot con inscripción “Super Duty” y snorkel integrado refuerzan su presencia y funcionalidad.

Ford prepara el lanzamiento de la Ranger para 2026.

Potencia y autonomía para largas jornadas

Equipada con un motor turbodiésel V6 de 3.0 l que entrega 250 CV y 600 Nm de torque, esta pickup fue pensada para soportar jornadas extendidas: su tanque alcanza los 130 litros y suma dispositivos como cámaras 360°, bloqueo de diferenciales y escalas a bordo para monitorizar cargas.

Versatilidad para todos los usuarios

El modelo estará disponible desde 2026 en versiones Cab-Chassis (cabina simple, súper y doble cabina), pensadas tanto para flotas como para usuarios particulares. En 2026 llegará el acabado XLT, orientado a quienes buscan confort y capacidad sin sacrificar robustez, con ruedas exclusivas y mejoras de estilo.

Lanzamiento global

Aunque la Ranger Super Duty se fabricará en Tailandia y llegará primero a Australia y otros mercados, no está prevista su venta en Estados Unidos, donde se priorizan los modelos F-Series Super Duty con mayores capacidades de fábrica.