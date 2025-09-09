Volkswagen vuelve a comercializar un modelo histórico.

Volkswagen sorprendió a todos los amantes de los autos al anunciar el retorno de un icónico modelo que hace cinco años que no se vende en el país. El Golf GTI volverá totalmente renovado con todas las actualizaciones.

El último modelo que se comercializó en el país en el 2020 fue el Volkswagen Golf GTI VII y regresará en el segundo semestre del 2026. El fin de la venta en Argentina se debió principalmente a la decisión de la casa matriz de cesar la producción de este modelo en México.

Sin embargo, la marca alemana anunció que mudará la producción de toda la familia Golf a la planta mexicana de Puebla y esto abrió la puerta al retorno de este auto al país. De todas maneras las primeras unidades llegarán desde Europa.

Las características del nuevo Volkswagen Golf GTI que llega a Argentina

Volkswagen actualizó este modelo el último año dándole un retoque estético y una mejora en potencia que le permite alcanzar la mejor aceleración de 0 a 100 km/h de su historia: 5,9 segundos.

Sigue llevando el conocido motor de 2.0 litros con turbo pero que ahora lleva su potencia hasta los 265 caballos de fuerza. Además el Golf GTI conserva su torque de 370 Nm que ya se entregan desde las 1.600 rpm, lo que le permite bajar la aceleración a 100 km/h a menos de 6 segundos.

Cuenta con algunos retoques en faros delanteros y traseros y agrega en la trompa el logo de la marca iluminado cuando las luces van encendidas. El motor se complementa con una caja de cambios automáticas de 7 velocidades con doble embrague y trae de serie llantas de 17" y hay unas de 19" en opción.

La tracción es delantera y lleva un diferencial delantero bloqueable mediante un embrague multidisco controlado electrónicamente. Su funcionamiento cambia de acuerdo al el modo de manejo seleccionado. Además tiene una pantalla digital como tablero de instrumentos y un segundo display más grande y cuenta con un reconocimiento de órdenes vocales en caso de buscar mayor seguridad, que está integrada con la artificial Chat GPT.

Respecto del precio, el último Volkswagen Golf GTI cuesta 47 mil euros en Europa, aunque no se sabe cuánto costará en Argentina. Otra referencia es que en Brasil tiene un precio de preventa de 430.000 reales, que equivalen a 79.000 dólares, un valor bastante más elevado que el del viejo continente.