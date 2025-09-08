La nueva 4x4 china que llega al mercado argentino.

La marca de autos china Great Wall Motors (GWM) presentó su nuevo modelo de 4x4, el Tank 300, que busca pelearle a las grandes empresas de la industria automotriz. La marca es importada y comercializada en Argentina por Grupo Antelo (Car One).

Este nuevo vehículo es el primer SUV de la marca y está pensado y desarrollado para el off-road extremo y se suma en el mercado argentino a Haval (con gama de SUV), Poer (con oferta de pickups y vehículos comerciales) y Ora (con modelos 100% eléctricos).

El Tank 300 se destaca como un todoterreno de aspecto fuerte y robusto y con un precio accesible comparado con los que se maneja en el mercado de este tipo de vehículos. El modelo está importado directamente desde China y costará 51.900 dólares.

Muchos lo comparan por su forma y características a ejemplares como el Jeep Wrangler o el Ford Bronco, que tienen precios más elevados, ya que valen $139.143.700 y US$ 126.800 respectivamente.

Las características del Tank 300

La 4x4 de Great Wall Motors tiene una carrocería que mide 4.760 mm de largo, 1.930 mm de ancho, 1.900 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.750 mm, con un baúl de una capacidad de carga de 400 litros y que si se mueven los asientos traseros se puede ampliar hasta los 1.635 litros.

También incorpora una mesa outdoor y salidas de 12 voltios y de 220 voltios, un robusto chasis de largueros que usa la pickup Poer, un despeje de 224 mm, una capacidad de vadeo de 700 mm y ángulos de ataque y salida de 34 y 33 grados respectivamente.

Otro punto que se destaca del Tank 300 es que posee tracción 4x4 con caja reductora, 6 modos de conducción off road y asistencias y un sistema de bloqueo de diferencial trasero y delantero, ambos de accionamiento eléctrico de la marca Eaton.

Además, el conjunto mecánico está compuesto por un motor naftero 2.0 turbo de inyección directa, que entrega una potencia de 217 CV y un torque de 380 Nm y está asociado a una transmisión automática ZF de 8 velocidades, que le permiten tener una capacidad de arrastre de 750 kg sin freno y de 2.500 kg con freno. Cuenta con una garantía de 6 años o 200.000 kms (lo ocurra primero) y de 10 años o 1.000.000 de km para el motor y transmisión.