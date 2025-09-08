EN VIVO
Autos

La 4x4 china que llega al mercado argentino: ¿Cuál es su precio?

Este modelo se destaca por su tecnología de punta y su bajo precio comparado con vehículos similares de otras marcas. 

08 de septiembre, 2025 | 13.48

La marca de autos china Great Wall Motors (GWM) presentó su nuevo modelo de 4x4, el Tank 300, que busca pelearle a las grandes empresas de la industria automotriz. La marca es importada y comercializada en Argentina por Grupo Antelo (Car One).

Este nuevo vehículo es el primer SUV de la marca y está pensado y desarrollado para el off-road extremo y se suma en el mercado argentino a Haval (con gama de SUV), Poer (con oferta de pickups y vehículos comerciales) y Ora (con modelos 100% eléctricos).

El Tank 300 se destaca como un todoterreno de aspecto fuerte y robusto y con un precio accesible comparado con los que se maneja en el mercado de este tipo de vehículos. El modelo está importado directamente desde China y costará 51.900 dólares.

Muchos lo comparan por su forma y características a ejemplares como el Jeep Wrangler o el Ford Bronco, que tienen precios más elevados, ya que valen $139.143.700 y US$ 126.800 respectivamente.

MÁS INFO

Las características del Tank 300

La 4x4 de Great Wall Motors tiene una carrocería que mide 4.760 mm de largo, 1.930 mm de ancho, 1.900 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.750 mm, con un baúl de una capacidad de carga de 400 litros y que si se mueven los asientos traseros se puede ampliar hasta los 1.635 litros.

También incorpora una mesa outdoor y salidas de 12 voltios y de 220 voltios, un robusto chasis de largueros que usa la pickup Poer, un despeje de 224 mm, una capacidad de vadeo de 700 mm y ángulos de ataque y salida de 34 y 33 grados respectivamente.

MÁS INFO

Otro punto que se destaca del Tank 300 es que posee tracción 4x4 con caja reductora, 6 modos de conducción off road y asistencias y un sistema de bloqueo de diferencial trasero y delantero, ambos de accionamiento eléctrico de la marca Eaton.

Además, el conjunto mecánico está compuesto por un motor naftero 2.0 turbo de inyección directa, que entrega una potencia de 217 CV y un torque de 380 Nm y está asociado a una transmisión automática ZF de 8 velocidades, que le permiten tener una capacidad de arrastre de 750 kg sin freno y de 2.500 kg con freno. Cuenta con una garantía de 6 años o 200.000 kms (lo ocurra primero) y de 10 años o 1.000.000 de km para el motor y transmisión.

Este modelo costará 51.900 dólares.

Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas