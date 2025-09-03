EN VIVO
Los 5 autos SUV más vendidos más vendidos en agosto del 2025 en Argentina

Crecen las ventas en el segmento SUV, así fueron las ventas de los inco modelos líderes del mes.

03 de septiembre, 2025 | 18.33

El segmento de SUV en Argentina atraviesa un momento de fuerte expansión, acompañando el crecimiento general del mercado automotor, que este año muestra un acumulado positivo del 65,6 % Economía Sustentable.

En agosto de 2025, el mercado argentino de vehículos 0 km continuó mostrando un claro dinamismo: se patentaron 54.664 unidades, lo que implica un aumento del 31,7 % interanual, aunque con una baja del 13 % respecto a julio.  En ese contexto, los SUVs siguen ganando protagonismo con cinco modelos que lideraron el ranking de ventas del mes, mostrando tendencias de crecimiento destacadas y algunas señales de cautela en determinados casos.

El ranking de SUV más vendidos en agosto de 2025

  • Toyota Corolla Cross – 2.011 unidades

Líder del segmento SUV con 2.011 patentamientos en agosto y un acumulado de 14.165 unidades en el año, lo que representa un crecimiento del 42,4 % respecto al ciclo anterior. Este modelo se ofrece con versiones nafteras e híbridas, lo que amplía su atractivo en eficiencia y confort.

Mecánica: suele equiparse con motores de alta eficiencia como el híbrido autorrecargable combinado con una transmisión CVT, orientado a reducir consumo. Las versiones nafteras montan usualmente un motor de 1.8 L o similar.

  • Chevrolet Tracker – 1.487 unidades

Segundo modelo en ventas, con notable alza interanual del 95,4 %, impulsado por su producción en la planta de Alvear, Santa Fe. Es el B‑SUV más vendido nacionalmente.

Mecánica: se fabrica en Argentina y monta motores nafteros turboalimentados (1.2 L o 1.3 L) acoplados a transmisiones manuales, automáticas o DCT, plataforma GM GEM.

  • Peugeot 2008 – 1.451 unidades

Ubicado en tercer lugar, con un impresionante incremento interanual del 178,5 %, producido en El Palomar, Buenos Aires.

Mecánica: usualmente incorpora motores 1.2 L PureTech turbo con cajas automáticas EAT o manuales de seis marchas. Se caracteriza por un diseño moderno y acabados bien equipados.

  • Ford Territory – 1.434 unidades

Con un salto interanual del 314,5 %, este modelo importado desde China se posicionó con fuerza tras su restyling.  Mecánica: es un crossover compacto construido sobre la plataforma de la Equator Sport, con motorizaciones generalmente nafteras turbo (1.5 L o 1.8 L) y opciones con tracción delantera o integral.

  • Volkswagen Taos – 1.383 unidades

Aunque sus ventas subieron un leve 4,6 % en agosto comparado con el año anterior, viene mostrando un retroceso en su producción local, hasta julio, se fabricaba en Pacheco, ahora será importado desde México.

Mecánica: es un C-SUV robusto con motores nafteros 1.4 L turbo o 2.0 L, transmisiones automáticas (DSG) y opcionalmente tracción integral, enfocado en comodidad familiar y capacidad.

