La marca china de autos eléctricos que llega al país.

BYD, la reconocida marca china de autos eléctricos e híbridos, se prepara para dar un gran paso en Argentina. Su llegada oficial incluirá una gama inicial compuesta por tres modelos orientados a diferentes segmentos del mercado local.

Dos de estos vehículos serán completamente eléctricos: el citycar Dolphin Mini y el SUV compacto Yuan Pro. Según el fabricante asiático, estos modelos pueden alcanzar una autonomía de 280 y 380 kilómetros, respectivamente, lo que promete una opción eficiente para quienes buscan movilidad sustentable.

Por otro lado, el modelo estrella será el Song Pro DM-i, un SUV mediano híbrido enchufable que combina un motor naftero 1.5 de 98 CV con un motor eléctrico de 145 kW (197 CV). Este sistema Plug-In ofrece un torque máximo de 325 Nm y cuenta con baterías de 18,3 kWh de capacidad, posicionándolo como una alternativa moderna y potente.

Donde se podrán conseguir los nuevos autos de BYD

La marca ya confirmó que contará con 17 puntos de venta distribuidos en cuatro provincias: Córdoba, Tierra del Fuego, Mendoza y Buenos Aires. Sin embargo, no todos estos concesionarios contarán con talleres de posventa, un dato clave para quienes valoran el servicio postventa.

En Tierra del Fuego, los concesionarios "Paseo del Fuego" y "Del Fin del Mundo" estarán ubicados en Ushuaia, aunque solo el primero ofrecerá servicio de posventa además de showroom. En Mendoza, "BYD Godoy Cruz" manejará tanto la venta como el servicio técnico y las pruebas de manejo.

En Córdoba, dos concesionarios en la capital provincial, Villa Cabrera y AutoCity, brindarán tanto servicio de posventa como la posibilidad de realizar test drive. En Buenos Aires, la oferta es más amplia, con sucursales en Núñez, Luro, Palermo, Obelisco, Madero y Zencity, aunque las ubicaciones Obelisco y Madero solo funcionarán como puntos de venta sin talleres. Además, en el Gran Buenos Aires se encuentran concesionarios en Pilar, San Martín, Quilmes, La Plata, Parque Leloir y Nordelta, todos con servicio completo de ventas, posventa y test drive disponible.

Respecto a la llegada de BYD al país, Stella Li, vicepresidenta ejecutiva global de la marca, destacó: "Argentina representa un mercado clave en la región, con un gran potencial para la adopción de tecnologías limpias y sostenibles. Estamos orgullosos de participar del tercer mercado más importante de América Latina y ofrecer alternativas reales de movilidad para los argentinos, acelerando la electrificación de este relevante parque automotriz".