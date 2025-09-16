Los nuevos modelos de autos que llegan desde China.

La reconocida mundialmente marca de autos china Chery se prepara para comenzar una nueva etapa en el mercado argentino, ya que cambia de representación en el país y desembarca con dos nuevos modelos.

La empresa estará ahora representada por Grupo Corven que importará los nuevos Tiggo4 Hybrid y Tiggo7 Pro Hybrid, dos SUVs híbridas para los Segmentos B y C que ya se pueden reservar, aunque aún no hay un precio de venta oficial.

En ese sentido, la marca abrió la lista de espera para los primeros interesados en estos nuevos modelos. "Con esta preventa damos el primer paso en el relanzamiento de Chery en Argentina. Nuestro objetivo es acercar a los clientes una propuesta de valor diferencial, con productos modernos, accesibles y alineados a las tendencias globales de electrificación", expresó Claudio San Román, nuevo director de Chery Argentina.

Y añadió: "La nueva familia Tiggo refleja el espíritu innovador de Chery y reafirma nuestro compromiso de ofrecer en el mercado local tecnología de vanguardia, confiabilidad y una experiencia de manejo superior".

Las características de los nuevos modelos de Chery que llegan al país

Por un lado, el Chery Tiggo 4 es un modelo para el segmento C que mantiene la silueta clásica de la marca con la parrilla de gran tamaño, las luces delanteras alargadas y las traseras mucho más modernas con tecnología LED.

En el interior cuenta con una pantalla multimedia y el tablero digital, además de la consola central elevada, donde también hay una pantalla para los comandos del climatizador. Cuenta también con seis airbags de serie airbag delantero central, monitoreo de presión de neumáticos, luces LED, frenado autónomo de emergencia, alerta de tráfico cruzado trasero, sensor de punto ciego, mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo.

Por otro lado, el Chery Tiggo 7 Pro Hybrid es un modelo para el segmento D y complementa la propuesta con un sistema híbrido ligero de arquitectura tradicional, ideal para quienes desean iniciarse en la conducción ecológica sin resignar performance ni confort.

Este auto cuenta con una mecánica microhíbrida compuesta por el mismo bloque que el anterior, pero en este caso ofrece 147 CV a 5500 rpm y 210 Nm a 4000 rpm y que se asocia a una caja automática tipo CVT. La mecánica incluye un motor naftero 1.5 turbo asociado a un sistema híbrido suave de 48V. A eso se suma la caja automática CVT y la tracción en las ruedas delanteras.