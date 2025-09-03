Sorpresa en el folklore por el comentario al aire de Lizy Tagliani al Chaqueño Palavecino

Lizy Tagliani acorraló al aire al Chaqueño Palavecino.

El Chaqueño Palavecino visitó La Peña de Morfi (Telefe) y mantuvo un picante intercambio con la conductora Lizy Tagliani, quien fue por todo y lanzó un picantísimo comentario para el folklorista. El ida y vuelta entre el cantor y la humorista ante la mirada de Diego Leuco y el equipo del magazine de los fines de semana.

Tras su paso como co-coach en La Voz Argentina, El Chaqueño Palavecino fue a La Peña de Morfi y en la previa a su show se sumó a la mesa de Lizy Tagliani, Diego Leuco y los humoristas. Pero la situación que sacó al artista de su zona de confort se originó cuando los conductores lo alentaron a que hiciera "fonden blanquen" (término que usa el personaje del alemán Jurgen, creado por Pachu Peña, para referirse al "fondo blanco") de cerveza.

"Vení Chaqueño, vení acá en el lugar de Pichu", lo alentó Diego Leuco segundos antes de que el folklorista deje su lugar en el escenario. Ya en la mesa, Pichu Straneo le alcanzó una pinta al canto de una reversión de Amor Salvaje: "Cerveza salvajeee". El Chaqueño Palavecino tomó la cerveza e hizo fondo blanco, logrando los aplausos de los presentes en el estudio.

La reacción de El Chaqueño Palavecino tras el comentario de Lizy: "Cerré los ojos y le metí"

Luego de que todos celebren la osadía del folklorista, quien no titubeó y se bajó la pinta de cerveza, Lizy Tagliani lo miró a los ojos y bromeó: "No nos vamos a desconocer". El momento culminó con una sonrisa pícara de El Chaqueño y una mirada cómplice de Leuco. "Yo cerré los ojos y le meti", cerró el padrino artístico de Soledad Pastorutti sobre su divertido momento televisivo.