Luck Ra habló antes de decidir qué concursante quedaba afuera de su equipo.

La Voz Argentina está cada día más cerca de llegar a su fin y los participantes ya viven la etapa de las presentaciones en vivo. Fue en ese contexto que Luck Ra se lamentó por el desempeño de los concursantes de su equipo y expuso frente al público el error que creyó haber cometido.

El intérprete de hits como La Morocha y de la Sesión 61 de Bizarrap hizo un mea culpa antes de elegir a sus salvados después de las presentaciones de los concursantes de su equipo. "Quiero que sepan que esto es muy difícil. Tal vez, asumo yo mi error de quizá no haberles dado los temas correctos", soltó Luck Ra ante la mirada atenta del conductor de La voz Argentina, Nicolás Occhiato, y sus compañeros Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Miranda!.

"Tomo responsabilidad de eso y quiero que sepan que para la persona que no quede va a ser un poco injusta la decisión y espero que de todas formas les vaya muy pero muy bien. Pero la persona que va a continuar en La Voz va a ser Nathalie", reveló Luck Ra en su descargo. Acto seguido, el artista del cuarteto eligió a Lucas para que siga formando parte de su team y, de esa manera, Eduardo quedó fuera de la competencia de Telefe.

El duro descargo de una exparticipante de La Voz Argentina

Abril robledo era parte del Team Miranda! en La Voz Argentina y quedó recientemente eliminada, por lo que hizo un fuerte posteo en sus redes que dio a entender sus dudas en relación a las votaciones del público en el reality show. "Los resultados a veces sorprenden... Y dicen que cuando uno incomoda, es porque está haciendo las cosas bien. Tal vez por eso era más fácil que mi camino termine ahora y no más adelante. Si fue así, lo tomo como un orgullo: significa que lo que hice tu", comenzó su descargo la joven.

Luck Ra en La Voz Argentina.

"Los resultados no lo son todo y lo que más importa no se puede medir con votos ni decidir desde una oficina. No sé si los votos reflejaron realmente todo lo que pasó, pero yo me quedo con lo más valioso: el amor de la gente, cada mensaje, cada palabra y cada abrazo que me demuestra que mi voz llegó a donde tenía que llegar", continuó la exparticipante de La Voz Argentina. Y cerró: "Ese es mi verdadero premio y es lo que no se puede manipular. Eso me da fuerza y me demuestra que recién empieza esta etapa".