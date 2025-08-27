Soledad Pastorutti bailó en el estudio de La Voz Argentina.

Soledad Pastorutti es parte de La Voz Argentina y fue en el estudio de ese programa de Telefe que la cantante de folklore fue vista bailando con euforia música electrónica. El hecho no solo lo protagonizó ella: a su lado estaba la miembro de Miranda!, Juliana Gattas, quien también se mostró muy compenetrada con la danza.

La artista oriunda de Arequito compartió en su cuenta de Instagram el video en el que se la ve junto a su colega y amiga en uno de los cortes de La Voz Argentina. Hacia el final del posteo, se puede ver que Lali Espósito se sumaba a bailar con sus compañeras de jurado.

El reality show de Telefe es lo más visto de la televisión en la actualidad y en este momento se encuentran en la etapa de los playoffs, que se basa en presentaciones consecutivas de los miembros de cada equipos. Una vez que todos los concursantes de cada team se presenta, el o la líder del mismo debe elegir a un par de ellos para salvarlos y, en cuanto al resto, la decisión es del público.

Dada esta situación, los participantes de Lali Espósito y Luck Ra ya pasaron esa ronda y ahora solo resta esperar los resultados de las votaciones para ver cómo quedarán conformados sus equipos completos, de cara a la próxima etapa. Por su parte, en las próximas emisiones Miranda! y Soledad Pastorutti deberán ver las presentaciones de sus concursantes y elegir a sus favoritos.

Soledad Pastorutti habló del folklore en su día

La Sole dedicó un video de sus redes sociales al Día Mundial del Folklore y así reveló la historia de ese género musical. "Un mate con amigos, una chacarera bailada en ronda o simplemente cantarlo. Es una llama que mantenemos encendida entre todos, vos y yo. Si bien es una palabra de origen inglés que significa saber del pueblo, la hacemos nuestra", comenzó su descargo la artista. Y cerró: "El folklore vive en cada mate, en cada ronda, en cada canción... Hagámosle honor compartiéndolo, cantándolo, bailándolo!!! Que nuestra música sea tendencia en todos lados",