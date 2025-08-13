El Chaqueño Palavecino soltó un inesperado comentario en La Voz Argentina.

El Chaqueño Palavecino comenzó a formar parte de La Voz Argentinas 2025 como co-coach de Soledad Pastorutti y en una reciente emisión se volvió viral un comentario que le hizo por lo bajo a su compañera. El ídolo del folklore le indicó a su colega lo que le convenía hacer.

Todo ocurrió después del knock-out entre Alan Lez y Valentina Otero del equipo de Lali Espósito, ante el que la artista se quedó con Lez. Fue tal lo bien que estuvieron ambos artistas en el escenario que todos estaban esperando que algún otro coach la robe a Valentina y fue lo que ocurrió: El Chaqueño le indicó a La Sole que la incorpore a su team.

Lo que llamó la atención fue la manera en que Palavecino le dijo a Pastorutti que se robara a Otero: "Choreala", prenunció el ícono del folklore en voz baja. A pesar de su tono, los televidentes pudieron escuchar lo que el músico dijo y al instante las redes sociales se llenaron de memes sobre ese momento: "El chaqueño diciéndole a la sole 'choreala' jajajajaja", es uno de los posteos en Twitter que cosechó miles de likes.

Soledad Pastorutti abrazó con fuerza a Valentina tras apretar el botón para robarla y la joven se mostró súper agradecida y feliz con esa actitud. En su performance, Otero interpretó el clásico de Charly García, Bancate Ese Defecto y no obtuvo más que elogios por parte del jurado, a pesar de que Espósito finalmente se decidiera por su compañero.

Las palabras del Chaqueño Palavecino sobre FAlklore

"En mi caso, en el caso de la región del Chaco Salteño, las canciones salían de las coplas, las cuartetas, la melodía. Claro, nacía un violinista o alguien agarraba el violín se lo cuidaba porque ese hombre o esa mujer iba a dar alegría, la música es alegría", soltó el músico. Y agregó: "Había que cuidarlos porque no había encima, no había academias. Era importante el violín, después yo fui un loco que quería meter bandoneón, guitarra y violín, que lo hice. Ahora ya tengo batería y bajo también".

Por su parte, El Chaqueño Palavecino soltó: "Un encuentro multitudinario, lleno de música, tradición y ese locro sabroso que une a la familia argentina. Fue un gusto enorme cruzarme con Nahuel Pennisi y Los Auténticos Decadentes amigos a los que le tengo un gran cariño y respeto. Gracias Concepción por tanto cariño. ¡Nos volveremos a ver!".