Soledad Pastorutti y Teresa Parodi causaron emoción en la TV Pública.

Teresa Parodi fue una de las invitadas del ciclo de Soledad Pastorutti en la TV Pública en septiembre del 2013 y allí las artistas protagonizaron un momento cargado de emoción. Ecos de mi Tierra fue el programa que la arequitense condujo durante casi diez años en la TV Pública, con músicos de renombre como invitados.

Soledad Pastorutti es una ferrea admiradora de Teresa Parodi desde su niñez; hay video de ella de niña entonando el estribillo de clásicos de la chamamecera como Pedro Canoero y Apúrate José. En ese sentido, al escuchar la pieza A la Abuela Emilia interpretada en vivo por su colega no pudo contener las lágrimas.

La canción fue originalmente publicada en 1985 y se trata de una carta de Parodi a su abuela Emilia: la cantante ya vivía en Buenos Aires y la mamá de su mamá -su más ferviente fan- le escribía cartas desde Corrientes, ciudad natal de Teresa. Tal es el amor que Soledad Pastorutti tiene por esta canción que decidió incluir una versión -muy diferente a nivel musical a la original- en su disco Parte de Mí (2020).

Después de interpretar la canción, Soledad Pastorutti estalló en lágrimas y Parodi pronunció: "Gracias por tu emoción, Sole". Ella, con humor, soltó: "Me contratan para todo slos velorios últimamente. No sé si es por el estado (estaba embarazada) o qué, además de la canción que es hermosa. Qué bueno poder escribirle a la gente que uno quiere". Teresa, por su parte, le respondió: "A mí me costó mucho cantarla, Sole", debido a la carga emotiva personal que tiene el track.

Las palabras de Soledad Pastorutti sobre una canción de Teresa Parodi

"Historias y palabras al pasar que ella transformó en música… Un chamamé que siempre me emociona! Dicen que Teresa Parodi escuchó una charla en un almacén correntino. Y la convirtió en canción... Una de las primeras que me aprendí. Las canciones también nacen así, de lo simple, de lo cotidiano, de la gente. ¿Qué otra historia del folklore te gustaría conocer?", comentó Pastorutti en sus redes sociales. Por su parte, Parodi le respondió: "Gracias, Sole, por el cariño con que te acercás siempre a mis canciones. ¡Te quiero mucho!".