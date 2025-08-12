Incomodísimo momento al aire de La Voz Argentina: Lali y Juliana Gattas casi se agarran a piñas en vivo.

Joaquín Martínez cantó Corazón americano y cautivó tanto a Miranda! como a Lali Espósito. Sin embargo, el participante de La Voz Argentina pertenecía al equipo de Soledad Pastorutti, quien prefirió a Milagros Amud y lo dejó fuera de los knock out. En ese momento, la dupla pop intentó robarlo... pero apareció la cantante de Disciplina para generar un problema de novela.

Abrazándose con sus nuevos coaches, Joaquín Martínez fue sorprendido por Lali, quien oprimió el botón de robo y obligó al joven a tener que elegir entre ambos equipos. Rápidamente, se generó una trifulca entre Juliana Gatas y Espósito, y Nico Occhiato tuvo que intervenir sacándo al participante de la escena.

"¡Salí, salí!", se le escuchó decir a Juliana Gattas, ante la intención de Lali de robarle al robado. "Yo llegué antes", exclamó la cantante de Miranda!. Minutos después, Joaquín Martínez tuvo que decidir y, finalmente, se inclinó por quienes quisieron robarlo primero: Ale Sergi y su compañera sumaron otra voz al equipo.