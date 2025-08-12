El Chaqueño Palavecino es parte de La Voz Argentina 2025.

El Chaqueño Palavecino se sumó al staff de La Voz Argentina en la nueva etapa del reality show de Telefe, los knock-outs. El ídolo del folklore argentino resonó en las redes sociales por un inesperado comentairos que soltó ante una situación de disputa en la competencia de canto.

Las figuras principales de La Voz Argentina son los jurados -Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Miranda! y Luck Ra- y las internacciones entre ellos. Muchas veces se generan debates acalorados y chicanas cargadas de humor y en relación a ese clima El Chaqueño pronunció una frase que puso a reír a muchos televidentes.

"Qué lindo quilombo", soltó el músico oriundo de Salta desde su silla en el estudio del canal de las tres pelotas en relación a una interacción entre el jurado y los participantes en un momento de la emisión. Como consecuencia de ese comentario, las redes sociales se llenaron de memes y posteos divertidos alusivos al Chaqueño Palavecino: "Todos somos el chaqueño cuando se arma quilombo", soltó un usuario que obtuvo más de 400 likes en su publicación, en alusión a la acotación del folklorista en La Voz Argentina.

El Chaqueño Palavecino habló sobre el conlifcto interno de Los Palmeras

"En realidad yo no hablé con ninguno de los dos. Soy amigo, ya nos encontraremos. A veces no hay que meterse en todas estas cuestiones, son gente grande. No sé cuál será el problema. pero bueno, me hubiera gustado ver el final de ellos dos. Qué se yo... por ahí se pueden arreglar, volver, no sé. A veces puede haber un desgaste, les mando un abrazo a los dos y si se pueden juntar que lo hagan por el bien de ellos, de la gente. La gente los quiere escuchar, los quiere ver juntos", reveló el intérprete de canciones como Amor Salvaje y La Ley y la Trampa.

El recuerdo del Chaqueño Palavecino a su padrino artístico

"Con Federico no solo nos unía la música, sino también la amistad, el respeto y tantos momentos vividos arriba y abajo del escenario. Fue un referente, un hombre sencillo y un artista enorme que dejó su huella en el folclore. Ver este video me llena de gratitud por haber podido compartir el canto con él. Gracias, Federico, por tu entrega, tu humildad y por todo lo que nos diste", comentó Palavecino en sus redes. Y cerró: "Que estas imágenes sirvan para recordarlo como se merece: con música, con alegría y con el corazón lleno de recuerdos".