Lali Espósito y una confesión a corazón abierto en La Voz Argentina: "Yo tenía 21 años".

La primera jornada de los knock outs en La Voz Argentina empezó con un plato fuerte: la mayoría de la presentaciones dejaron a los jurados sin palabras e incluso los emocionaron muchísimo. Sin embargo, a Lali Espósito le tocó protagonizar uno de los momentos más sentimentales de la velada, ya que no pudo contener las lágrimas por un motivo muy especial.

El primer knock out de la noche perteneció al equipo de Lali Espósito donde Gabriel Franchelli y Lucas Rivadeneira se enfrentaron en presentaciones individuales. Y aunque el segundo fue quien siguió en competencia, el primero fue quien provocó las lágrimas de la cantante al hacer una versión perfecta de Del otro lado, un tema de Lali.

Precisamente, mientras el joven cantaba, Espósito no pudo contener las lágrimas, al punto que se quebró y le costó hablar para dar la devolución. Una vez recuperada, Lali abrió su corazón y reveló por qué estaba tan emocionada: "Me mató. Yo tenía 21 o 22 años cuando escribí esta canción y escucharla tan bien cantada por otra persona es verdaderamente emocionante".

La decisión fue muy difícil para Lali, ya que ambos integrantes de su equipo lograron emocionarla. Sin embargo, proyectando a futuro, la cantante decidió continuar con Lucas Rivandeneira en si equipo, quien cautivó a todos con una versión en español de The winner takes it all, de ABBA. “Les quiero agradecer estas dos perfos inolvidables antes de tomar una difícil decisión. Quien continúa en el Team Lali es Lucas”, anunció la estrella pop.

Cómo son los knock outs en La Voz Argentina

Los Knockouts de La Voz Argentina representan uno de los momentos más decisivos del certamen. En esta etapa, dos participantes del mismo equipo se enfrentan interpretando canciones distintas, lo que permite apreciar no solo su calidad vocal, sino también su estilo, personalidad y capacidad de conexión con el público. A diferencia de las Batallas, en las que los artistas cantaban en dúo, en esta oportunidad cada uno brilla de manera individual. Esto obliga a los coaches a evaluar con mayor precisión quién tiene las mejores posibilidades de avanzar hacia las instancias finales.

El formato establece que cada coach debe elegir a un ganador por enfrentamiento. Sin embargo, existe una vuelta de tuerca estratégica: cada uno puede “robar” hasta dos concursantes eliminados de otros equipos. Esta posibilidad añade un componente extra de juego, ya que obliga a los coaches a pensar no solo en fortalecer su propio equipo, sino también en aprovechar oportunidades para sumar talentos que podrían convertirse en grandes revelaciones del programa.