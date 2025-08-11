Llanto y emoción: Luck Ra no pudo contener las lágrimas por su última batalla en La Voz Argentina.

La instancia de las batallas en La Voz Argentina llegó a su fin este domingo 10 de agosto. Sin embargo, durante la última presentación de su equipo, Luck Ra no pudo contener las lágrimas y terminó quebrándose en vivo.

Fue durante la presentación de Nicolás Armayor y Eduardo Desimone que se enfrentaron con Si no es muy tarde, uno de los grandes éxitos de Luciano Pereyra. Ambos participantes cantaron tan bien y le pusieron tanto sentimiento a su presentación que Luck Ra no pudo contener la emoción e incluso llegó a secarse algunas lágrimas mientras cantaban. "Estuvo mortal, estoy feliz. Mirá lo capos que son. Es uno de mis temas favoritos de la vida y me siento muy orgulloso por lo bien que lo hicieron los dos", destacó el cordobés.

Luego de esta devolución y la de todos sus compañeros, Luck Ra tuvo que elegir con quién seguir en la instancia final y, aunque le costó mucho, terminó por elegir a Nicolás por su talento y la capacidad para utilizar recursos sin abusar de ellos. Sin embargo, la historia tuvo final feliz, ya que ambos pudieron seguir en competencia.

La Sole hizo el último robo de las batallas y emocionó a todos

Luego de que Luck Ra anunciara su decisión de que siga Nicolás, Soledad "La Sole" Pastorutti no quiso desperdiciar la oportunidad de llevarse una gran voz a su equipo. Así es como, luego de unos minutos de suspenso, la cantante de folklore apretó el botón y anunció que quería a Eduardo en su equipo.

"Sos un gran cantante, me alegro mucho de que te quedes", le dijo al momento de robarlo. Sin embargo, antes también le había hecho una devolución muy positiva: "No te tenía tan cantante, creo que ha habido un avance, un paso adelante muy grande para vos. Cada uno hizo lo suyo y creo que fue muy digna la batalla".