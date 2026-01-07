Tragedia en San Telmo: una persecución policial terminó con un muerto frente a la casa de Cristina Kirchner

Lo que comenzó como un control de tránsito rutinario derivó en un siniestro fatal a metros de uno de los puntos más custodiados de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad detectaron una moto que circulaba de manera sospechosa y sin la chapa patente colocada por las calles del casco histórico.

Ante la voz de alto impartida por los oficiales, el conductor de la moto decidió hacer caso omiso y aceleró para darse a la fuga, iniciando una persecución a alta velocidad que puso en riesgo a todo el tránsito de la zona. La carrera terminó abruptamente y con un desenlace trágico en la esquina de Humberto I y San José.

Al llegar a la intersección, el motociclista embistió violentamente contra un taxi que circulaba por el lugar. La fuerza del impacto hizo que el chofer del taxi perdiera el dominio total del vehículo. Fuera de control, el auto se subió a la vereda justo en el momento en que dos personas caminaban por allí.

La escena se desarrolló frente al edificio donde reside la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una zona que habitualmente cuenta con presencia de custodia federal, lo que sumó conmoción al operativo de emergencia.

Los antecedentes

Rápidamente, ambulancias del SAME arribaron al lugar para asistir a las víctimas del atropellamiento. Los médicos constataron que uno de los transeúntes falleció en el lugar producto de la gravedad de las heridas recibidas por el impacto del taxi. La segunda víctima, que sufrió politraumatismos, fue estabilizada y trasladada de urgencia a un hospital de la zona para recibir atención especializada.

En medio del caos, la Policía de la Ciudad procedió a la detención del motociclista, quien había intentado escapar nuevamente tras provocar el choque múltiple. Se trata de un joven de 23 años y nacionalidad colombiana. Al cruzar los datos, los investigadores confirmaron que no era la primera vez que el detenido posee antecedentes penales por robo. Además, la sospecha inicial de los oficiales se confirmó durante la requisa: entre sus pertenencias, el joven ocultaba una chapa patente que tenía pedido de secuestro activo por robo.