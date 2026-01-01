Año Nuevo fatal en CABA: dos pesonas murieron en un choque entre una moto y un colectivo

Dos personas murieron durante la madrugada de Año Nuevo tras un choque fatal entre una motocicleta y un colectivo en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Córdoba, uno de los principales nudos de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz del siniestro, la zona permanecía completamente cerrada al tránsito vehicular durante la mañana.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió en las primeras horas del 1° de enero de 2026, cuando una moto en la que viajaban dos personas circulaba por la avenida Córdoba y habría cruzado el semáforo en rojo. En esas circunstancias, el rodado fue embestido por un colectivo de la línea 166 que avanzaba por el Metrobús de Juan B. Justo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME, que confirmó el fallecimiento de las dos personas que se desplazaban en la motocicleta. Las causas del accidente son investigadas por la Justicia, mientras que ambas avenidas continuaban cerradas para facilitar las tareas periciales.

Controles de alcoholemia: baja la tasa de positivos

En paralelo a los festejos de Año Nuevo, el Gobierno porteño informó que durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1° de enero se realizaron más de 5.000 controles de alcoholemia en distintos puntos de la Ciudad. Del total de testeos, 38 conductores dieron positivo, lo que representó una tasa de positividad del 0,77%, por debajo del promedio anual del 0,97%.

Según detallaron las autoridades, se retuvieron 41 licencias de conducir. Doce de los casos registraron niveles superiores a 1 gramo de alcohol por litro de sangre, mientras que otros 26 se ubicaron entre 0,5 y 0,99 g/l. El dosaje más alto detectado fue de 2,62 g/l.

Desde la Dirección de Tránsito destacaron que durante 2025 se realizaron más de 490 mil controles de alcoholemia, lo que permitió una reducción sostenida de la tasa de positivos en los últimos años. Actualmente, los límites permitidos en la Ciudad son de 0,5 g/l para conductores de autos particulares, 0,2 g/l para motociclistas, 0,0 g/l para conductores principiantes y profesionales.

Las autoridades recordaron que, además de la multa económica, quienes dan positivo en un control deben realizar un curso de seguridad vial para recuperar la licencia, y advirtieron que negarse a someterse al test implica sanciones más severas.