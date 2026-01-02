Kicillof se diferencia de Milei y avanza en una obra pública que cambiará la provincia de Buenos Aires

El río Salado

La gestión de Axel Kicillof continúa con una obra estratégica para el territorio bonaerense, sobre todo para el área rural y cientos de miles de habitantes del centro de la provincia. Se trata de la “ampliación de la capacidad del Río Salado”. Por dicho tema, hubo una serie de cruces entre la gestión provincial y la de Javier Milei ya que el ensanchamiento de uno de los tramos del Río Salado correspondía al gobierno libertario y éste la frenó.

A través del Boletín Oficial, el Ministerio de ministerio de Infraestructura a cargo de Gabriel Katopodis aprobó el llamado a la Licitación Pública Internacional N° 1/25 para la “ampliación de la capacidad del Río Salado” en el Tramo V, Etapas 1 y 2. La obra abarcará los partidos de Alberti, Bragado y Chacabuco, contando con financiamiento del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El ⁠Lote 1 quedó presupuestado en $67.284.449.768; y el Lote 2 en $67.094.541.967,19. La obra tendrá un plazo de ejecución de 730 días corridos para cada lote. La apertura de ofertas se realizará el próximo 26 de febrero.

Según detallaron desde Infraestructura, “se trata de la obra hidráulica más emblemática de la Provincia, ya que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, abarcando a 59 municipios y alcanzando a una población de más de 1,5 millones de habitantes”.

Las obras a licitar

Los tramos I, II y III ya están finalizados. Los trabajos correspondientes al Tramo I, en una extensión de 48 km, comenzaron en 2004 y finalizaron en 2007, abarcando a los municipios de Castelli, Lezama y Pila. El Tramo II, con 57 km de longitud, alcanzó a Lezama, Pila, Chascomús y General Belgrano; inició en 2005 y culminó en 2008. El Tramo III empezó en 2011 y concluyó en 2017, recorriendo 118 km entre Gral. Belgrano, Gral. Paz, San Miguel del Monte y Chascomús.

El tramo IV tiene finalizadas las etapas 1, 3 y 4; mientras que la etapa 2 fue paralizada por la gestión de Javier Milei. Se trata de una obra que se divide en cuatro etapas y a su vez en subtramos, es el más extenso ya que abarca 212 km de longitud sobre el curso del río, entre la Laguna Las Flores y la desembocadura del Canal del Este de la Laguna de Bragado. Alcanza a 25 de Mayo, Bragado, Chivilcoy, Alberti, San Miguel del Monte, Roque Pérez, Navarro y Lobos.

Cruce entre los dos bandos

El financiamiento y la ejecución de las 4 etapas del tramo IV están a cargo del Gobierno Nacional, a excepción de la etapa 1B; que fue ejecutada y finalizada por la provincia de Buenos Aires a partir de un préstamo del Banco Mundial. Semanas atrás, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió a las anegaciones que hubo por el Río Salado y apuntó contra la paralización de obras que decidió el presidente libertario. “Milei decidió que no haya obra pública”, dijo.

Por su parte, la ex ministra de Seguridad y actual senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, tuvo que reconocer que el gobierno de Javier Milei interrumpió una obra clave en la Cuenca del río Salado que hubiera evitado una dramática inundación que afecta a productores y vecinos del partido bonaerense 9 de Julio.

"La etapa 4 la empezó el Gobierno Nacional en septiembre de 2025. Vamos con dos meses de ejecución de la etapa 4 de la cuenca del Salado", dijo Bullrich y reconoció que la misma se había paralízado cuando asumieron. En ese sentido, Bianco recogió el guante y apuntó: “Hubo funcionarios nacionales que le echaron la culpa a la Provincia. Nosotros queremos decir que en el gobierno donde más dragado se hizo del Rio Salado fue justamente en el gobierno de Axel Kicillof”. Y agregó que “se hizo toda la obra que le correspondió a la Provincia y la que le correspondía a Nación también hasta que llegó Milei”.