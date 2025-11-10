Buenos Aires confronta con Nación por el Río Salado: “Hubo anegaciones porque Milei frenó las obras”

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se refirió a las anegaciones que hubo por el Río Salado en los últimos días y apuntó contra la paralización de obras que decidió el presidente libertario. “Milei decidió que no haya obra pública”, dijo en la habitual conferencia de prensa. Por su parte, la ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, tuvo que reconocer que el gobierno de Javier Milei interrumpió una obra clave en la Cuenca del río Salado que hubiera evitado una dramática inundación que afecta a productores y vecinos del partido bonaerense 9 de Julio.

"La etapa 4 la empezó el Gobierno Nacional en septiembre de 2025. Vamos con dos meses de ejecución de la etapa 4 de la cuenca del Salado", dijo Bullrich y reconoció que la misma se había paralízado cuando asumieron. En ese sentido, Bianco recogió el guante y dijo: “Hubo funcionarios nacionales que le echaron la culpa a la Provincia. Nosotros queremos decir que en el gobierno donde más dragado se hizo del Rio Salado fue justamente en el gobierno de Axel Kicillof”, y agregó que “se hizo toda la obra que le correspondió a la Provincia y la que le correspondía a Nación también hasta que llegó Milei”.

“Javier Milei interrumpió la obra pública. Hay 3 hectáreas inundadas que podrían recuperarse si se hubieran hecho las obras del dragado”, cerró. Respecto de las inundaciones, el ministro detalló que se dieron por el caudal de lluvias en el 2025: “Estamos hablando del registro de lluvias más alto de los últimos 30 años”. A modo de ejemplo, en Pehuajó llovieron 2000 milímetros cuando el promedio anual es de 850.

En ese sentido, indicó que “la razón por la cual la lluvia no escurre es porque no se terminaron las obras del Río Salado”. Bianco agregó que “el río se está dragando desde 1997, todos los gobiernos ejecutaron obras en el Salado desde la desembocadura”. El mismo tiene 5 tramos, y la gestión de Kicillof ya dragó las etapas 1, 2 y 3 que van desde la desembocadura hacia arriba. “El tramo 4 tiene 4 etapas; la 1, 3 y 4 están terminadas y la 2 está parada, porque es la que frenó Milei”.

Se trata de 33 kilómetros que no se dragaron producto de que se frenó la obra en diciembre de 2023. “Ahí mismo se produjo una especie de embudo que impidió que baje el agua. Esto ocurrió porque Milei decidió que no haya obra pública”, afirmó Bianco.