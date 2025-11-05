El Gobierno brindará asistencia por inundaciones en PBA, pero sin fondos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron que el Gobierno nacional brindará asistencia logística a las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones. Sin embargo, el anuncio no incluyó un envío de fondos a los municipios afectados.

"A raíz de las inundaciones que sufrió la provincia de Buenos Aires, que han afectado a los habitantes de miles de hectáreas de la región, el Gobierno nacional, a través de la Agencia Federal de Emergencias, resolvió poner a disposición todos los recursos necesarios para enfrentar esta dramática decisión", expresó Adorni en la conferencia de prensa y añadió: "Que quede bien en claro: el equipo del Gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses".

El anuncio de Bullrich

Cuando tomó el micrófono, Patricia Bullrich dio detalles sobre el anuncio. "Hemos decidido, a partir de la situación que sufren los productores agropecuarios, las familias trabajadoras de una gran zona de la provincia de Buenos Aires, hemos decidido poner recursos nacionales para lograr generar un despliegue operativo que permita abrir caminos, ir hacia las familias que están aisladas, pueblos que están en situaciones muy comprometidas", sostuvo.

"Vamos a instalar un centro de operaciones en la ciudad de 9 de Julio", explicó, antes de avisar: "El día sábado iremos los funcionarios nacionales a analizar cómo está la situación".

Respecto a las ayudas concretas, la ministra de Seguridad y senadora electa de La Libertad Avanza contó: "Vamos a desplegar desde Vialidad Nacional máquinas para limpieza de zanjas, alcantarillas, aereadores y también vamos a sumar volcadores tipo bateas y equipos". Asimismo, desde el Ministerio de Defensa desplegarán "máquinas viales para movimientos de suelos, limpieza de alcantarillas, drenajes, cunetas y algunos puentes". "También va a haber un despliegue de fuerzas federales", agregó.

Lo que no anunciaron Bullrich y Adorni fue una ayuda económica para las zonas afectadas por las inundaciones. Fue en ese contexto que desde la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordaron que, como política de acompañamiento al sector productivo bonaerense, durante 2025 se otorgaron “beneficios de exención y prórroga del Inmobiliario Rural” a campos de 19 distritos que sufrieron graves inundaciones y registraron altos niveles de afectación en su capacidad productiva.