El túnel que transformará el tránsito en Buenos Aires: pasará bajo el tren y descomprimirá una avenida estratégica

El túnel que transformará para siempre el tránsito en Buenos Aires.

El municipio de Almirante Brown habilitó el nuevo túnel de la calle Carlos Diehl, en la localidad de Longchamps, una obra clave que atraviesa por debajo de las vías del tren Roca y que ya comenzó a modificar la circulación en una de las zonas más transitadas del partido. El paso bajo nivel, que había quedado paralizado a fines de 2023, fue retomado gracias a un esquema de financiamiento conjunto entre la Provincia de Buenos Aires y el gobierno municipal.

Según informaron las autoridades locales, el túnel ya es utilizado por miles de vehículos a diario y representa una solución concreta a los históricos embotellamientos que se producían en los cruces a nivel de la zona. La obra permite una circulación continua, elimina las barreras ferroviarias y reduce de manera significativa los tiempos de espera, especialmente en horarios pico.

Cómo será el nuevo túnel de Almirante Brown

La infraestructura cuenta con dos carriles para el tránsito vehicular, calles colectoras, veredas completamente renovadas, iluminación LED y cruces peatonales con rampas de accesibilidad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y facilitar el desplazamiento de peatones y personas con movilidad reducida. Si bien el tránsito ya se encuentra habilitado, desde la comuna indicaron que continuarán los trabajos complementarios en las veredas del entorno.

El nuevo túnel de Carlos Diehl se integra a un plan más amplio de obras viales impulsado en Almirante Brown, que incluye otros pasos bajo nivel en Rafael Calzada y Adrogué, además del viaducto “Papa Francisco” sobre la ruta 4. Este último fue distinguido recientemente por la Asociación Argentina de Carreteras como obra vial urbana del año.

Desde el municipio destacaron que estas intervenciones permiten ordenar la circulación del transporte público, mejorar la conectividad entre barrios y reducir el riesgo de siniestros viales en cruces ferroviarios de alto flujo. En la zona del túnel circulan más de 20.000 vehículos por día y atraviesan líneas de colectivo clave como la 506, en sus ramales Gendarmería–San José por Bynnon y por Hospital, y la línea 79, que conecta Constitución con San Vicente.

El intendente Mariano Cascallares subrayó la importancia de la obra y afirmó que “la apertura de este cruce es una mejora concreta para nuestros vecinos porque agiliza la circulación, brinda más seguridad y sigue fortaleciendo la integración de nuestras localidades”. Según explicó, el objetivo es consolidar un anillo de conectividad interna que facilite el acceso a polos industriales, comerciales y de servicios del distrito.