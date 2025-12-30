Chau demoras: el mega túnel de paso bajo nivel que evitará que haya tráfico en una de las zonas más concurridas de CABA

El Gobierno porteño avanza con una obra que fue muy esperada por los vecinos y los conductores que quedaban inmersos en un lío de tránsito al pasar por allí. Se trata de la construcción de un nuevo túnel bajo las vías del tren Sarmiento, que permitirá aliviar los embotellamientos viales en una de las zonas más transitadas de la Ciudad.

Este paso bajo nivel conectará los barrios de Liniers y Villa Luro y tiene el principal objetivo de poner fin a las demoras que se generan, sobre todo en horas pico, por la barrera ferroviaria. Desde el gobierno de la Ciudad expresaron que la obra se propone para mejorar la circulación y reforzar la conectividad entre los barrios de la Comuna 10.

Un paso bajo nivel clave para mejorar la circulación

La obra se extiende por las calles Yerbal y Bacacay, entre la avenida Rivadavia y Bacacay, a pocos metros de la estación Villa Luro. Está a cargo del Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, en conjunto con Autopistas Urbanas (AUSA). Este paso bajo nivel permitirá cruzar por las vías del ferrocarril Sarmiento sin interrupciones.

El ministro Pablo Bereciartua destacó que el producto de tamaña obra “mejorará la seguridad vial y agilizará la circulación de miles de vehículos y peatones que se mueven a diario entre Liniers y Villa Luro”.

Cómo será el nuevo paso bajo nivel

El túnel contará con doble mano, un carril por sentido y una altura de 4,30 metros, lo que permitirá el paso de vehículos livianos y de transporte pesado. La velocidad máxima será de 40 kilómetros por hora, para garantizar una circulación fluida y segura.

Además, se construirán pasarelas peatonales con escaleras y rampas para personas con movilidad reducida, junto con calles de convivencia a ambos lados del túnel para facilitar el acceso a viviendas y comercios. También incluirá una puesta en valor del espacio público, con renovación del mobiliario urbano y trabajos de forestación.

En cuanto a la seguridad, la obra sumará nuevas cámaras de monitoreo y luminarias LED. Además se prevé un sistema hidráulico con estación de bombeo y grupo electrógeno, para permitir su funcionamiento más allá de eventuales cortes de suministro energético.

A través de la inauguración de esta obra, el gobierno de la Ciudad pretende eliminar definitivamente la barrera ferroviaria, reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad de vida de quienes transitan o viven alrededor de una de las zonas porteñas más congestionadas.