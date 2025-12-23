Cómo será el uso de los drones para aplicar multas de tránsito.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un nuevo operativo para la temporada 2026 que promete revolucionar el control vial en las rutas del Atlántico. La novedad central es la incorporación de drones junto con Inteligencia Artificial para detectar infracciones como el uso del celular mientras se conduce o la ausencia del cinturón de seguridad.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, explicó que el Ministerio de Transporte y Aubasa reforzarán los controles habituales con esta tecnología de última generación. "Se suma esta tecnología para identificar a aquellos que, en lugar de manejar con las dos manos, están distraídos mirando el celular o no tienen colocado el cinturón de seguridad", detalló el funcionario.

Este despliegue tecnológico se enmarca en el Sistema Vial Integrado del Atlántico, apuntando a una fiscalización más precisa de infracciones que, según las autoridades, son frecuentes y en muchos casos derivan en siniestros graves o fatales. De esta manera, se busca mejorar la seguridad vial y reducir accidentes durante el verano.

También habrá controles clásicos para prevenir accidentes

Además de los drones, el operativo incluye controles fijos a lo largo de las rutas y monitoreo constante de los corredores viales. También habrá un foco especial en el transporte de pasajeros, con inspecciones en rutas y terminales, como la Terminal de Mar del Plata, para garantizar que se respeten las normativas vigentes.

Este anuncio se suma a un contexto en el que la provincia enfrenta desafíos en el turismo y la movilidad durante la temporada estival. En ese sentido, el propio gobernador Axel Kicillof advirtió sobre la necesidad de políticas que acompañen al sector y mejoren la experiencia y seguridad de los visitantes.

Con la incorporación de drones e inteligencia artificial, la provincia bonaerense apuesta a una vigilancia más efectiva que permita sancionar a quienes ponen en riesgo la seguridad vial por distracciones o falta de medidas básicas como el cinturón.