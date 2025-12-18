A tres años de Alcohol Cero, la provincia de Buenos Aires refuerza los controles en las rutas con tecnología y operativos

El gobierno bonaerense intensificó las medidas de control en las rutas con el objetivo de reducir los siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol. En el marco de los tres años de la sanción de la Ley de Alcohol Cero, el Ministerio de Transporte de la Provincia y AUBASA firmaron un convenio de colaboración para continuar con los operativos de fiscalización y concientización en todo el territorio bonaerense.

En una jornada de fuerte despliegue territorial, más de 70 agentes de fiscalización y más de 40 móviles de seguridad vial participaron en un megaoperativo realizado en la localidad de Hudson, en el que también se incorporaron herramientas de tecnología avanzada. Estos sistemas incluyen vehículos equipados con inteligencia artificial para detectar conductas riesgosas como el uso del celular al volante o la falta del cinturón de seguridad.

El ministro de Transporte, Martín Marinucci, destacó que la política de Alcohol Cero no solo es una norma de control, sino una estrategia clave para salvar vidas. En sus declaraciones, subrayó que cada test positivo refleja un posible peligro al volante, pero que los controles continuos y la tecnología han logrado reducir la tasa de positividad en los últimos años. “Cada positivo que retiramos de la ruta es una vida que se salva. La intervención del Estado y la concientización son fundamentales para cambiar conductas”, afirmó Marinucci.

Por su parte, organizaciones de víctimas viales, como Madres del Dolor y Estrellas Amarillas, manifestaron su apoyo a estas políticas públicas y resaltaron la importancia de seguir visibilizando los riesgos del alcohol al volante. Viviam Perrone, de Madres del Dolor, agradeció la presencia del Estado y reafirmó que "todas las acciones para proteger la vida en las rutas son bienvenidas".

El operativo también incluyó la instalación de postas móviles con conectividad a internet, lo que permitió cargar datos en tiempo real sobre los controles, además de una carpa de concientización donde se distribuyó material informativo sobre la ley y las conductas responsables al conducir. La jornada de control y sensibilización se enmarca en una serie de acciones que buscan no solo el cumplimiento de la ley, sino también generar un cambio cultural en la forma de conducir en la provincia.

El Presidente de AUBASA, José Arteaga, resaltó el compromiso con la ley y la seguridad vial, asegurando que si bien aún queda mucho por hacer, las medidas adoptadas están demostrando su efectividad en la reducción de accidentes.

La jornada contó con la participación de la senadora provincial Malena Galmarini, dirigentes del Frente Renovador y representantes de organizaciones comprometidas con la seguridad vial y la lucha contra la violencia en el tránsito, entre ellas Madres del Dolor, Estrellas Amarillas y la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito. Respecto del impacto de los controles y la vigencia de la ley, Galmarini reflexionó: “Cuando uno se sube a un auto es como manejar un arma. Por eso la Ley de Alcohol Cero es tan importante. Los controles no son castigo, son cuidado”.