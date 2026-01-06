Pasadizos secretos debajo de Buenos Aires: reabrieron los túneles más antiguos y se pueden visitar gratis.

Debajo de la Ciudad de Buenos Aires se esconden los túneles más antiguos de Buenos Aires, que este 2026 volverán a abrir al público para ser recorridos de principio a fin y con entrada libre y gratuita. Estos túneles son una de las piezas más fascinantes y misteriosas del patrimonio cultural porteño. Se trata de los túneles de la Manzana de las Luces, una red subterránea que vuelve a abrirse al público con visitas guiadas gratuitas.

Es una propuesta ideal para quienes buscan descubrir rincones ocultos de Buenos Aires. Están ubicados en el corazón del centro histórico y forman parte de uno de los complejos arquitectónicos más antiguos de la ciudad.

A pesar de su importancia, no existen registros oficiales hasta el día de hoy que confirmen quién los construyó, en qué fecha exacta ni cuál fue su función original. A lo largo de los años, estas incógnitas dieron lugar a muchas teorías y leyendas urbanas.

Túneles ocultos de la Manzana de las Luces: cómo son los recorridos

Las visitas se pueden hacer los sábados y domingos de 15 a 18 horas en la sede de la Manzana de las Luces, ubicada en Perú 222, y no se suspenden por lluvia. El acceso es gratuito, pero es necesario reservar un turno ya que los recorridos se realizan en grupos reducidos de hasta seis personas.

Cada visita tiene una duración aproximada de 15 minutos y está habilitada únicamente para mayores de 16 años, debido a las características del lugar y las condiciones de seguridad. Durante el recorrido, los visitantes pueden acceder a un mirador para observar parte del entramado subterráneo, un laberinto de pasillos que conserva siglos de historia.

Teorías y leyendas sobre los túneles

Hay muchas teorías sobre el origen de estos túneles. Algunas dicen que fueron vías de comunicación entre edificios coloniales hasta rutas de escape, otra, que fueron espacios estratégicos utilizados en momentos clave de la historia.

Dirección, horarios e información útil