Policías y militares: los 32 muertos cubanos en Venezuela eran parte de la guardia de Maduro

A pocos días del ataque de Estados Unidos sobre la capital de Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro, el Gobierno de Cuba dio a conocer los nombres de los militares y policías que fueron asesinados por las tropas estadounidenses durante el despliegue militar. "Cumplieron digna y heroicamente con su deber", los recordaron en La Habana. Formaban parte de las "Avispas Negras", la guardia personal del presidente venezolano al momento del bombardeo digitado por Donald Trump.

"Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana Repúdblica Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano", publicó Granma, el sitio web oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC).

En una publicación titulada "Honor y gloria", el Gobierno cubano dio a conocer la identidad de los 32 hombres que formaban parte de la guardia de Maduro y que murieron durante la operación que llevó adelante Trump la madrugada del sábado pasado. Según The New york Times, fueron más de 80 muertos, entre civiles y militares que fallecieron en el ataque.

Los efectivos cubanos asesinados pertenecían a un grupo denominado las "Avispas negras", que desde hace años formaba parte del anillo de seguridad más próximo a Maduro y que participó del enfrentamiento contra el ataque de las fuerzas estadounidenses, intentando defender al presidente venezolano.

"Comparto dolor e indignación con nuestro pueblo y especialmente con los seres queridos de nuestros valerosos compañeros. Al abrazar a sus familiares y amigos, en esta hora infausta, reitero mi gran afecto, admiración y orgullo por ellos y su heroico comportamiento", escribió el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta de X.

El grupo estaba conformado por dos coroneles, cuatro mayores, cuatro capitanes, seis primeros tenientes, cuatro tenientes, un suboficial mayor, un primer suboficial y diez soldados. La última línea de Maduro estaba conformada en su mayoría por soldados de entre 30 y 39 años, con un promedio de 44. El más joven tenía 26, mientras que el más grande tenía 67.

Quiénes fueron los cubanos asesinados

Combatientes del Ministerio del Interior:

Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)

Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)

Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años)

Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años)

Mayor Ismael Terrero Ge (47 años)

Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años)

Mayor Hernán González Perera (43 años)

Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años)

Capitán Addriel Adrián Socarrás Tamayo (32 años)

Capitán Bismar Mora Aponte (50 años)

Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años)

Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años)

Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años)

Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años)

Primer teniente Yandrys González Vega (45 años)

Primer teniente Yordanys Marlonis Núñez (43 años)

Primer teniente Yunior Estévez Samón (32 años)

Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años)

Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años)

Teniente Yoandys Rojas Pérez (46 años)

Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años)

Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias: