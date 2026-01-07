Alerta por dos yacarés cerca de una ciudad de Salta: activaron protocolos y encendieron alarmas

En las últimas horas se encendieron las alarmas en la provincia de Salta, esto se debe a la circulación de un video en redes sociales en el que se puede apreciar la presencia de al menos dos yacarés. Los mismos fueron vistos en la zona de Tres Palmeras, al oeste de la ciudad de Salta, más precisamente en las inmediaciones del río Arias que es visitado con frecuencia por familias y residentes.

Debido a este hecho, el personal de la Policía Rural y Ambiental intervino preventivamente tras la difusión del material audiovisual, realizando patrullajes nocturnos en la zona para localizar a los animales.

En el primer operativo realizado por los agentes no se logró detectar a los reptiles; más allá de eso, el comisario Barón Gutiérrez confirmó que el monitoreo continuará en los próximos días, haciendo mayor énfasis en la noche.

Al mismo tiempo, el comisario se expresó acerca de la presencia de este tipo de reptiles en sectores urbanos. Sobre el tema explicó que el yacaré es una especie autóctona de Sudamérica y advirtió que son animales que pueden tener una reacción defensiva en caso de sentirse amenazados o acorralados.

En ese orden, Gutiérrez solicitó a los ciudadanos no acercarse a los animales, mantenerse en alerta y extremar los cuidados en las cercanías del río Arias; a su vez, instó a comunicarse de manera inmediata con el 911 ante cualquier caso de avistamiento o situación potencial de peligro.

En cuanto a la grabación que detectó a los animales, la misma fue realizada por motociclistas que transitaban en el lugar. En el video se puede observar cómo quienes grabaron se encontraban en una situación de desconcierto y temor, debido a la proximidad de los animales al entorno urbano.

Las imágenes tomadas muestran de forma clara a los animales deambulando próximos a la orilla en un tramo del curso de agua cercano a viviendas y espacios de uso cotidiano.

Antecedentes de esta situación

Uno de los antecedentes similares a este hecho en la provincia ocurrió durante el 2025. En el mismo se reportó la eventual presencia de un yacaré en la zona del Dique Cabra Corral. En aquella ocasión también existió la presencia de videos que se viralizaron junto a advertencias en redes sociales. Estos avistamientos motivaron a que organismos provinciales junto a fuerzas de seguridad y equipos especializados realizaran recorridos para encontrar al animal.

En ese caso tampoco hubo confirmación visual y las autoridades mantuvieron el monitoreo de la zona, realizando recomendaciones como evitar el contacto con el agua mientras persistiera la sospecha de presencia de estos animales.