Alarma en Salta: aumentan los casos de hantavirus y ya hay cinco fallecidos

La provincia de Salta atraviesa un escenario sanitario de preocupación tras confirmarse 12 casos de hantavirus y cinco muertes

La provincia de Salta atraviesa un escenario sanitario de preocupación tras confirmarse 12 casos de hantavirus y cinco muertes. Se trata de una enfermedad viral aguda grave, transmitida al ser humano por el ratón rural a través de su saliva, heces y orina. La afección aún no cuenta con vacuna disponible en el país.

Según informó el Ministerio de Salud de Salta, hasta el 22 de diciembre de 2025, se registraron casos en los departamentos de Anta (2); Orán (6); San Martín (2); Rosario de Lerma (1); y General Güemes (1).

El director de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, precisó que siete pacientes recibieron el alta médica, mientras que cinco fallecieron a causa de la infección. Ante este panorama, las autoridades sanitarias recomendaron a la población, especialmente en zonas rurales, reforzar la limpieza de viviendas y terrenos baldíos, bloquear posibles vías de ingreso de roedores y adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En este marco, el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación confirmó que los casos de hantavirosis aumentaron un 17% en 2025 respecto al promedio de 2020-2024.

La provincia de Salta atraviesa un escenario sanitario de preocupación tras confirmarse 12 casos de hantavirus y cinco muertes

- Región Centro (Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos): concentra el 70% de los casos.

- Región Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut): representa el 17%.

- Región NOA (Salta, Jujuy y Tucumán): se mantiene dentro del umbral esperado para el período 2025-2026.

Medidas de prevención de hantavirus

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de adoptar hábitos preventivos para reducir la exposición al virus:

- Mantener viviendas limpias y libres de objetos en desuso.

- Sellar rendijas y orificios en paredes, puertas y cañerías.

- Ubicar graneros, leña y huertas a más de 40 metros de la vivienda.

- Ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos con agua y lavandina, usando guantes.

- Evitar el contacto con roedores, madrigueras y excretas.

- Desmalezar y mantener el pasto corto alrededor de las casas.

- Acampar lejos de malezas y basurales, evitando dormir directamente sobre el suelo.

- Disponer la basura lejos del domicilio y enterrarla cuando no haya recolección.

Hantavirus, qué es la enfermedad y sus síntomas

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de roedores. También puede contagiarse por contacto directo con animales infectados o, en menor medida, por mordeduras.

Los síntomas iniciales suelen confundirse con un cuadro gripal:

- Fiebre

- Dolor muscular

- Cefalea

- Escalofríos

En algunos casos se presentan náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas posteriores, la enfermedad puede evolucionar hacia dificultad respiratoria severa. Ante la aparición de síntomas y antecedentes de exposición en las seis semanas previas, se recomienda acudir de inmediato a un servicio de salud.

