Soledad Pastorutti vivió un incomodo momento al lado del Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina.

Soledad Pastorutti, más conocida como La Sole, vivió un incómodo momento en La Voz Argentina. Todo se dio en los ensayos previos a uno de los knock out de su equipo, en donde luego se enfrentarían Ezequiel Montagnino y Rocío González. Fue justamente la última mencionada quien, delante del Chaqueño Palavecino, soltó un comentario que descolocó a la oriunda de Arequito.

La jurado designó los temas de ambos participantes, otorgándole a Ezequiel Montagnino la canción La bomba de Ricky Martin. Por su parte, a Rocío González le indicó que cantaría Azúcar Amargo, de Feid. En ese momento, la participante reconoció que conocía el tema "por su mamá".

Al notar la diferencia generacional, Soledad Pastorutti le dijo a la integrante de su equipo: "No me quemés". Todo se dio ante la mirada atenta del Chaqueño Palavecino, co-coach de La Sole en estas instancias de La Voz Argentina 2025.