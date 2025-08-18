Un participante de La Voz Argentina se olvidó la letra y Luck Ra sorprendió con su decisión: "Perdón".

La instancia de los knock outs de La Voz Argentina está a punto de llegar a su fin luego de haber dejado un grupo bastante reducido de participantes por equipo. Sin embargo, esta instancia de la competencia aún continúa por un par de día más y la edición de este domingo dejó uno de los momentos más memorables de este etapa de la competencia: uno de los participantes del equipo de Luck Ra se olvidó la letra en vivo y el cantante tomó una drástica decisión.

Precisamente, fue Federico Mestre, uno de los participantes favoritos del programa, quien sufrió un pequeño incidente a penas inició su presentación. A la hora de empezar a cantar su versión de Tu jardín con Enanitos de Melendi, el joven se olvidó la letra y se perdió los primeros segundos de canción. Sin embargo, pese al nerviosismo, pudo retomar el tema a la altura del estribillo y dio una audición que emocionó a todos los miembros del jurado.

"Lo que lograste con tu energía es que yo me olvide de lo que había pasado", le confesó La Sole a la hora de darle la devolución. Sin embargo, esto no logró relajar al participante, quien aprovechó el espacio para pedir disculpas por su accionar: "Quiero pedir perdón por lo que pasó al inicio de mi presentación":

La decisión de Luck Ra que sorprendió en La Voz Argentina

Federico Mestre realizó su knock out contra Leonardo Belmonte con su versión de Mi Niña Bonita. Y aunque si bien ninguna de las dos audiciones fue "la mejor" según el propio Luck Ra, hubo un participante que pese a sus errores logró seguir en el programa.

Sin ir más lejos, Federico terminó por quedarse en el programa pese a haberse olvidado la letra. Todos los integrantes del jurado entendieron el error como algo totalmente humano y celebraron el hecho de que haya podido seguir con la performance de manera adecuada.