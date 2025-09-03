Luck Ra empujó a Nico Occhiato y se pudrió todo en La Voz Argentina: "Si querés nos boxeamos"

La Voz Argentina vivió un escandaloso momento en vivo. Los protagonistas del mismo fueron Luck Ra, jurado del certamen, y el conductor Nico Occhiato. Todo se dio en el marco de La previa de La Voz, nuevo segmento que sale al aire 15 minutos antes del arranque del certamen.
En bambalinas, Luck Ra y Nico Occhiato recordaron cuando el conductor se enfrentó en una pelea de boxeo con un participante. Quejándose por tener que "usar tacos", pelearse en vivo y demás, Occhiato se acordó del momento en que jugó al fútbol con Luck Ra en pleno vivo. Claro, ahí no faltaron las barridas.
Ambos se tiraron al piso para robarse la pelota y, tras la última intervención, se pudo ver como Luck Ra "empujó" a Nico Occhiato. De todos modos, cabe destacar que el conductor se arrojó al suelo para simular una falta. Sin embargo, reviviendo este momento, el cordobés le advirtió al conductor: "Respecto a ese tema, si querés nos boxeamos nosotros la próxima". Sarcásticamente, el dueño de Luzu TV aceptó el desafío.