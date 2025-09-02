Lali Espósito dijo: “Voten bien”.

En la última emisión de La Voz Argentina (Telefe), Lali Espósito protagonizó un momento que rápidamente dio que hablar. La cantante, que se desempeña como jurado del reality, lanzó una frase en tono irónico que fue interpretada como un guiño político a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Mientras definían qué participantes continuarían en competencia, Lali pidió entre risas a los otros coaches: “Voten bien, voten bien, no quiero disgustos después”. La reacción inmediata de sus compañeros fue reírse, comprendiendo la ironía del comentario, mientras que en redes sociales el fragmento se viralizó y fue comentado con lecturas diversas.

La frase de Lali Espósito resonó en el clima electoral actual y fue vista como un mensaje osado, aunque planteado en clave de humor dentro del programa.

El comentario llega en la recta final hacia las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre, cuando la provincia de Buenos Aires definirá representantes legislativos y autoridades municipales. Se trata de una jornada clave para el futuro político bonaerense y nacional, que concentra la atención de dirigentes, medios y ciudadanos. Aunque Lali no hizo más aclaraciones en el programa, su frase alcanzó gran repercusión en redes sociales.

Qué se vota este 7 de septiembre

Este domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires celebrará elecciones legislativas y municipales. En los comicios se elegirán senadores y diputados provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada distrito. También se renovarán autoridades locales en distintos municipios, en una jornada clave para el mapa político bonaerense.