El posteo de Lali Espósito que hará enojar a Javier Milei: "CCK"

Lali Espósito soltó una pequeña chicana a Javier Milei.

Lali Espósito forma parte de una expósición fotográfica de Nora Lezano en el Palacio Libertad, establecimiento que antes del arribo de Javier Milei y su gente al poder se llamaba Centro Cultural Kirchner. En un posteo sobre el evento, la cantante dejó un detalle minúsculo pero picante y se volvió viral.

La voz de N5 y Disciplina puso como ubicación en su publicación de Instagram "CCK" y no "Palacio Libertad", como se llama de manera oficial el centro cultural en la actualidad. De ese modo, ese detalle no tardó en ser capturado y la imagen fue compartida por cientos de usuarios en Twitter, en alusión a la acción "rebelde" de Lali Espósito ante la decisión de La Libertad Avanza.

"¿Palacio Libertad? No, no lo conozco", reza uno de los tweets sobre el posteo de Lali en referencia a la actitud de la cantante. En cuanto a la exposición en sí, Espósito escribió: "Ayer fui a disfrutar de El espejo en la Colmena. Hermosa muestra de fotografía. La gran Nora Lezano me retrato como nadie. Retrato algo mío que está más allá de lo que hasta yo misma puedo ver. Un secreto. Estoy allí, en esa pared, entré obras, rostros y vidas que admiro. Gracias por esta perfo Nora querida Gracias por verme y narrarme desde tu óptica. Gracias por decidir que yo esté allí. Hoy. Gracias a todos los trabajadores y trabajadoras que ayer me demostraron su cariño en esta visita. Vayan a disfrutar de esta muestra preciosa!".

Las palabras de Nora Lezano sobre su muestra fotográfica

"Hace unos días se inauguró El espejo en la colmena, una muestra que reúne a varios retratistas, con curaduría de Fran Medail, en el CCK. El diseño de montaje hace un guiño a la forma de colgado del siglo XIX para establecer genealogías entre distintos retratos a través del tiempo y las formas de fotografiar", escribió Nora Lezana en sus redes sociales. Y siguió: "Hay nueve fotos que son parte de mi muestra Fan (la antología de mis años en la música, inaugurada en junio del 2015) y una de Lali Espósito que fue realizada especialmente para esto. Hoy es fácil “hacer retratos”, “retratarse”; en tiempos de redes sociales la fotografía se volvió un poco un acto compulsivo y narcisista".

En relación a su acercamiento a Espósito, Nora Lezano reveló: "Me debía una foto con Lali así que la contacté y le dije que a quien quería retratar era a Mariana a cara lavada. Mi idea fue volver a poner al retrato en el lugar de acontecimiento, de evento especial. Quise honrar una forma de hacer fotografía que prácticamente está en extinción, para lo cual con la ayuda de Matías Farber usamos una cámara de gran formato con un lente que tiene más de 100 años; y negativos de 8 x 10".