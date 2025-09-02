Una participante de La Voz denunció fraude tras quedar eliminada.

La Voz Argentina 2025 entró este lunes por la noche en una nueva instancia. Los ocho participantes de cada equipo (nueve, en el caso de Miranda! que sumó al ganador de El Regreso, Leandro Colman) deberán hacer nuevamente una presentación individual y serán a su vez evaluados por los demás coach (con excepción del propio). Al concluir las mismas, tres serán salvados por la cabeza del Team, mientras que otros cuatro pasarán según el puntaje obtenido. El que menos tenga, quedará afuera del certamen, como ya pasó con Nicolás Armayor en el Team Lali.

Previo a esta etapa, se vivió una que dio mucho que hablar: los play-offs. En ella se pudo ver por primera vez la mano del público, ya que debían votar entre seis opciones por equipo, con los tres menos populares quedando eliminados. Por el Team Miranda! una de las que dijo adiós fue Abril Robledo, que hizo un duro descargo en sus redes sociales, haciendo alusión a un posible fraude.

El descargo de Abril Robledo en redes: ¿hubo fraude en La Voz Argentina?

La joven de Merlo expresó, mediante una historia de Instagram: "Los resultados a veces sorprenden... Y dicen que cuando uno incomoda, es porque está haciendo las cosas bien. Tal vez por eso era más fácil que mi camino termine ahora y no más adelante. Si fue así, lo tomo como un orgullo: significa que lo que hice tuvo peso y no pasó desapercibido".

"Me voy tranquila, porque los resultados no son todo, y lo que más importa no se puede medir con votos ni decidir desde una oficina. No sé si los votos reflejaron realmente todo lo que pasó, pero yo me quedo con lo más valioso: el amor de la gente, cada mensaje, cada palabra y cada abrazo que me demuestra que mi voz llegó a donde tenía que llegar", continuó.

La historia de Abril Robledo dando a entender que hubo fraude en La Voz Argentina.

"Ese es mi verdadero premio y es lo que no se puede manipular. Eso me da fuerza y me demuestra que recién empieza esta etapa", completó. ¿Hubo mano para evitar que Abril avance a los shows en vivo?