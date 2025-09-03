Brancatelli expuso el vínculo de Mariana Brey con Milei: "Sos".

El periodista Diego Brancatelli contó al aire cuál es el vínculo entre su colega Mariana Brey y el presidente Javier Milei, Qué dijo Brancatelli sobre Brey y el Jefe de Estado.

Ocurrió durante el programa del miércoles 3 de septiembre de A la Barbarossa, que sale por Telefe. Allí, Brancatelli cruzó a Brey por la suspensión de envío de fondos nacionales al gobierno de la provincia de Buenos Aires.

"Reclamale la plata a Milei si querés más seguridad. Reclamásela vos al Presidente, sos amiga. Decile 'dame la plata de seguridad'", le dijo el periodista a su compañera al aire. "Como bonaerenses tenemos la necesidad de exigirle al Gobierno nacional que a los bonaerenses no nos tire al bombo", agregó, en referencia a que Brey había contado que vive en el municipio de Quilmes.

"Aprendelo, anotalo, porque también te incluye a vos", le remarcó, y añadió: "El Gobierno nacional tiene que decir 'tomá, esto es para vos, para que lo inviertas en seguridad'". "18 millones de bonaerenses, 135 municipios, la Provincia toda no está contando con el Fondo de Seguridad", sumó.

La respuesta de Mariana Brey

Inmediatamente después llegó la respuesta de Mariana Brey, quien en asiduamente defiende las posiciones del Gobierno nacional en los programas televisivos en los que está, tanto en Telefe como en C5N. "Yo no soy amiga del Presidente", contestó.

A pesar de negar su afinidad, hace poco Brey expresó su tristeza por los audios que expusieron una supuesta red de coimas en el Gobierno. "Desde el viernes, lo único que yo pude saber es que el presidente Javier Milei está muy tranquilo".