El mal momento de Mariana Brey por el escándalo de coimas: "Estoy muy mal”

El escándalo por los audios de las coimas que involucra al gobierno de Javier Milei encendió un nuevo cruce televisivo. Esta vez, fue en el programa A la Barbarossa (Telefe), donde la periodista Nancy Pazos confrontó sin filtros a Mariana Brey, comunicadora afín al oficialismo, por minimizar el caso que involucra a Diego Spagnuolo y Karina Milei.

Durante el debate, Brey expresó sentirse “muy mal” por el escándalo y repitió el discurso oficial: “Desde el viernes, lo único que yo pude saber es que el presidente Javier Milei está muy tranquilo”. Ante esto, la respuesta de Pazos fue inmediata y contundente: “Milei y la derecha se ufanaron, se llenaron la boca hablando de la palabra ‘ensobrado’, y los sobres, Mariana, les aparecieron a ustedes”.

El intercambio se dio en medio de la creciente polémica por presuntas irregularidades en contrataciones estatales, que ya generaron repercusiones en otros medios. Brey, que ya había tenido roces con sus compañeros en Indomables (C5N), volvió a quedar en el centro de la escena por defender la postura del gobierno frente a las acusaciones.

El enfrentamiento entre ambas periodistas no es nuevo, pero esta vez se dio en un contexto especialmente sensible: el avance de investigaciones que podrían comprometer a figuras clave del círculo presidencial.

Se dijeron de todo: Georgina Barbarossa y Mariana Brey se cruzaron en pleno vivo por Milei

Recientemente, Mariana Brey se enfrentó a la conductora del programa, Georgina Barbarossa, quien la ubicó en vivo. Barbarossa y su equipo debatieron sobre el escándalo surgido por las fake news y los mensajes de odio hacia la periodista Julia Mengolini, incentivados por el Presidente de la Nación a través de sus redes sociales. En ese sentido, Georgina aludió a la cantidad de tiempo que Milei dedica a este tipo de acciones y Brey lo quiso defender al referirse al tiempo libre de los funcionarios.

"Al tiempo de los funcionarios se los pagamos nosotros", comentó al conductora. En ese momento, Brey la interrumpió y le dijo: "¿Entonces no tienen tiempo libre los funcionarios?". Sin dejarse vencer, Barbarossa arremetió: "Dejame terminar de hablar. Entonces, volvamos para atrás cuando dijo la estupidéz de 'yo tuiteé esto como ciudadano', cuando hizo lo de las cripto monedas. ¿Ahí estaba como ciudadanos y no como presidente? Entonces cómo es, sos presidente 24/7".

El duro cruce entre Mariana Brey y Nancy Pazos por la represión del 12 de marzo

"Lo del periodista, primero hay que ver... ¿sabemos que el disparo vino de la policía? ¿Eso está confirmadísimo? ¿O vino de algún militante? Pregunto...Yo puedo preguntar lo que quiera", comentó Brey. Incrédula de lo que escuchaba, Nancy Pazos ubicó a su compañera en dos frases: "En la época de Alberto y Cristina no reprimían, mi amor. Este es el problemita que tenés, que hace muy poquito estás leyendo de política".

Más tarde, Pazos se pronunció en su programa de Radio 10 sobre el momento quje vivió en televisión: "Hoy tuve que discutir con una pelotuda, porque no hay otra manera de explicarlo, a esta altura no hay otra manera de explicarlo. Yo puedo debatir con gente que no piensa como yo, pero con ignorantes me cuesta mucho y me sale lo peor de mi soberbia".