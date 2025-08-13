Ángel De Brito contó lo que se dice en los pasillos de C5N de Mariana Brey: "Era"

Ángel De Brito contó lo que se dice en los pasillos de C5N de Mariana Brey.

En las últimas semanas, las discusiones entre Diego Brancatelli y Mariana Brey en Indomables, el programa que comparten en C5N, pasaron de ser un intercambio de opiniones a convertirse en fuertes enfrentamientos en vivo. Ahora se supo, cuál es el malestar entre los periodistas y hay conmoción.

En LAM, Ángel De Brito reveló lo que se comenta tras bambalinas en la señal de noticias. Según contó, la intención original del ciclo era aprovechar las marcadas diferencias ideológicas de ambos para generar un debate atractivo. Sin embargo, las cosas habrían escalado demasiado. “Al canal no le gustaron los últimos episodios de esta pelea. La idea era un show de diferencia ideológica, pero sienten que están perdiendo los límites y se van a lo personal todo el tiempo”, explicó el conductor.

La producción, enojada con ambos

De Brito aseguró que la producción está molesta porque, en medio de entrevistas con invitados, los cruces entre Brancatelli y Brey terminan opacando el contenido del programa. “Ese sería un rol del panel y el conductor modera, pero cuando se pierden los estribos, se olvidan del programa”, agregó. Otro punto que generó malestar fue que ambos conductores se tomaran vacaciones al mismo tiempo, dejando el ciclo sin figuras principales. “El programa quedó acéfalo”, resumió De Brito.

Aunque no hay decisiones confirmadas, lo cierto es que, según el periodista, en C5N estarían evaluando medidas para que los incidentes no se repitan. Por ahora, Brancatelli y Brey continúan al frente de Indomables, pero con la relación profesional en la cuerda floja.

Diego Brancatelli tiene una postura cercana al kirchnerismo, mientras que Mariana Brey se identifica con el espacio de Javier Milei, es por esto que las discusiones ideológicas profundas se tornan en cruces personales que el canal ya no tolera.

Uno de los episodios más tensos ocurrió cuando Brey consultó a la madre de una militante detenida, lo que provocó la respuesta agresiva de Brancatelli: “Estás preguntando pelot...”, lo que derivó en una fuerte discusión tras el aire, donde Brey confrontó al periodista y le advirtió que no toleraría descalificaciones similares en adelante. Estas tensiones, que escapan al debate y derivan en ataques personales, ya generaron alarma en la producción y en la gerencia del canal.