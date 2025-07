Se dijeron de todo: Georgina Barbarossa y Mariana Brey se cruzaron en pleno vivo por Milei

Georgina Barbarossa y Mariana Brey discutieron al aire en Telefe.

Mariana Brey es una de las panelistas que más cruces suele tener en el ciclo A la Barbarossa, en las mañanas de Telefe, por sus tajantes puntos de vista en defensa del gobierno de Javier Milei. Lo que llamó la atención esta vez fue que la comunicadora se enfrentó a la conductora del programa, Georgina Barbarossa, quien la ubicó en vivo.

Barbarossa y su equipo debatieron sobre el escándalo surgido por las fake news y los mensajes de odio hacia la periodista Julia Mengolini, incentivados por el Presidente de la Nación a través de sus redes sociales. En ese sentido, Georgina aludió a la cantidad de tiempo que Milei dedica a este tipo de acciones y Brey lo quiso defender al referirse al tiempo libre de los funcionarios.

"Al tiempo de los funcionarios se los pagamos nosotros", comentó al conductora. En ese momento, Brey la interrumpió y le dijo: "¿Entonces no tienen tiempo libre los funcionarios?". Sin dejarse vencer, Barbarossa arremetió: "Dejame terminar de hablar. Entonces, volvamos para atrás cuando dijo la estupidéz de 'yo tuiteé esto como ciudadano', cuando hizo lo de las cripto monedas. ¿Ahí estaba como ciudadanos y no como presidente? Entonces cómo es, sos presidente 24/7".

El duro cruce entre Mariana Brey y Nancy Pazos por la represión del 12 de marzo

"Lo del periodista, primero hay que ver... ¿sabemos que el disparo vino de la policía? ¿Eso está confirmadísimo? ¿O vino de algún militante? Pregunto...Yo puedo preguntar lo que quiera", comentó Brey. Incrédula de lo que escuchaba, Nancy Pazos ubicó a su compañera en dos frases: "En la época de Alberto y Cristina no reprimían, mi amor. Este es el problemita que tenés, que hace muy poquito estás leyendo de política".

Más tarde, Pazos se pronunció en su programa de Radio 10 sobre el momento quje vivió en televisión: "Hoy tuve que discutir con una pelotuda, porque no hay otra manera de explicarlo, a esta altura no hay otra manera de explicarlo. Yo puedo debatir con gente que no piensa como yo, pero con ignorantes me cuesta mucho y me sale lo peor de mi soberbia".